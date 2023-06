V USA má manželství pro všechny podporu přes 70 procent občanů, u mladých je to 89 procent občanů

10. 6. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Zdá se mi, že lidé v České republice si zatím ani pořádně nevšimli, že v USA je manželství pro všechny už dávno normální (v Massachusetts od roku 2004) – od roku 2013 rozhodnutím Nejvyššího soudu, v roce 2022 pak Kongres přijal speciální zákon Respect for Marriage Act, kde se uznává manželství pro dva lidi stejného pohlaví. Pokud jde o podporu manželství pro všechny v USA, je tomu v současnosti takto:

71 procent občanů je pro (zhruba jako u nás v ČR)

Mezi lidmi 18-29 let je to dokonce 89 procent. Mezi lidmi s vysokoškolským vzděláním 79 procent. Mezi demokraty 84 procent, mezi republikány 49 procent (téměř polovina voličů GOP je pro gay marriage). Mezi lidmi, kteří chodí do kostela každý týden, je pro 41 procent – mezi těmi, kdo chodí do kostela méně než jednou měsíčně, je pro 83 procent.

Rozdíl mezi Českou republikou a USA je v tom, že v USA zákony v této věci odpovídají postojům občanů, tedy demokracii, pokroku a osvětě, u nás se na postoj většiny občanů kašle, byť k pokroku a osvětě v jejich názorech dávno došlo.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Respect_for_Marriage_Act

https://news.gallup.com/poll/506636/sex-marriage-support-holds-high.aspx













0