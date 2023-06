Britský potravinářský gigant požaduje vyšší daně z tuku, cukru a soli

12. 6. 2023

Šéf společnosti Danone vyzývá ministry, aby pomohli lidem při výběru zdravých potravin



Potravinářský gigant Nestlé čelil minulý měsíc kritice kvůli uvedení snídaňových cereálií KitKat, které obsahují téměř 25 % cukru

Jedna z největších potravinářských firem v Británii prohlásila, že ministři by měli zvážit zdanění výrobků s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli, aby tak bojovali proti krizi obezity.



Společnost Danone UK & Ireland, která prodává jogurtové nápoje značky Actimel, tvrdí, že je třeba, aby vláda zasáhla a zajistila spotřebitelům zdravější výrobky. Některé potravinářské firmy ve Spojeném království podle ní neprojevily "dostatečnou chuť ke změně".

James Mayer, prezident společnosti Danone UK & Ireland, uvedl: "Snaha potravinářského průmyslu ve Spojeném království zlepšit zdravotní profil svých výrobků není dostatečně rychlá. Dosáhli jsme bodu, kdy je smysluplný zásah vlády nezbytným postupem."



Je to poprvé, co velká potravinářská společnost vyzvala vládu k naléhavé akci v souvislosti s rostoucí mírou obezity. Průzkum zdraví v Anglii pro rok 2021 uvádí, že 64 % dospělých trpí nadváhou nebo obezitou.



Zásah společnosti Danone UK & Ireland přichází poté, co premiér Rishi Sunak minulý týden prohlásil, že nejnovější léky na boj s obezitou by mohly "změnit pravidla hry". Ministři jsou nyní pod tlakem, aby přijali účinnější opatření k prevenci obezity.



Henry Dimbleby, bývalý vládní poradce pro potraviny, na začátku tohoto roku rezignoval s tím, že ministři nedokázali zavést potřebné regulace pro potravinářský průmysl. Navrhovaný zákaz televizních reklam na sladké a tučné potraviny před 21. hodinou byl odložen na říjen 2025.



Mayer řekl: Mayer: "Je načase, aby vláda přešla od politiky, která upřednostňuje opatrnost, k politice, která stanoví jasné parametry pro průmysl a spotřebitele, co je zdravý výrobek.



"Považujeme to za jediný způsob, jak bude průmysl jako celek motivován k přechodu na zdravější a udržitelnější výrobky. To bude pravděpodobně zahrnovat rychlejší postup v oblasti sdílení a transparentnosti údajů o potravinách a nápojích, konečně zavedení omezení reklamy na výrobky [s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli] a hledání možností, jak sladit sazby DPH se zdravotními parametry výrobků."



Společnost uvádí, že nechce, aby se zvýšily celkové náklady na nákupy, ale domnívá se, že by mělo dojít k přezkumu daní, aby se zvážilo, zda by mohly být zdravější výrobky motivovány a výrobky s vysokým obsahem cukru a tuku zdaněny.



Podle současné úpravy je v Británii většina potravin osvobozena od DPH. Mezi výjimky patří zmrzlina, nealkoholické nápoje a některé sušenky. Společnost Danone uvedla, že ministři by měli zvážit, zda by DPH nemohla být uvalena na více výrobků s vysokým obsahem tuku, cukru nebo soli.



Tato francouzská nadnárodní společnost kdysi vlastnila populární značky sušenek, včetně sušenek Lu, ale v roce 2007 prodala svou jednotku vyrábějící sušenky a cereální občerstvení společnosti Kraft Food, která se o pět let později přejmenovala na Mondelez. Společnost nyní propaguje své značky zdravějších potravin a nápojů, mezi něž patří minerální voda Volvic. Změnila složení výrobků a tvrdí, že 90 % jejího britského portfolia výrobků podle objemu prodeje neobsahuje vysoký obsah tuku, cukru ani soli (HFSS), a zavázala se, že nebude vyrábět takové výrobky pro děti.



Organizátoři kampaně obvinili širší potravinářský průmysl, že nepostupuje dostatečně rychle, aby změnil složení potravin a propagoval zdravější varianty. Potravinářský gigant Nestlé čelil minulý měsíc kritice kvůli uvedení snídaňových cereálií KitKat, které obsahují téměř 25 % cukru. Značka je propagována velkým logem oblíbené cukrářské tyčinky.



Kampaně organizací Sustain, Obesity Health Alliance a dalších organizací si stěžovaly, že propagace výrobku, který je označován jako "výživný", je "hluboce nezodpovědná". Uvedli, že britská vláda měla několikrát po sobě příležitost "zatopit nezdravým potravinám", ale nepřijala odpovídající opatření.



Společnost Nestlé UK & Ireland odpověděla, že věnuje značné prostředky na vývoj zdravějších a udržitelnějších značek a hodlá rozšířit výživnější část svého portfolia. Uvedla, že slovo "výživný", kterým propagovala své nové cereálie KitKat, bylo z jejích celosvětových internetových stránek odstraněno.



Mluvčí společnosti Nestlé uvedla, že usilovně pracovala na tom, aby 84 % jejího britského portfolia cereálií bylo bez obsahu HFSS, a nyní uvádí nutriční hodnotu celého svého globálního sortimentu. "Důsledně jsme také zdůrazňovali, že jsme otevřeni myšlence účinné regulace ve Spojeném království, která by podpořila řádné inovace v našem odvětví a měla žádoucí zdravotní výsledky, které si všichni přejeme," uvedla společnost.





Profesor Graham MacGregor, který předsedá kampani skupiny Action on Sugar, řekl, že je "šílené", že vláda nedokáže účinně regulovat potravinářský průmysl, zatímco se chystá utratit miliardy liber na nové léky proti obezitě.







