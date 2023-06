První brněnský piknik pro zklidnění dopravy

14. 6. 2023

čas čtení 3 minuty

Tisková zpráva V rámci kampaně za zklidnění dopravy uspořádala v úterý skupina Poslední generace v Brně piknik ve vozovce. Žádají o nastavení základní rychlosti ve městě na 30 km/h a zavedení opatření vedoucí ke zklidňování individuální automobilové dopravy a k vyšší bezpečnosti chodců a cyklistů. 30 bude! pic.twitter.com/yFujF9DfWt — Poslední Generace 💟𝟯𝟬✌🐌 (@LastGenCZ) June 13, 2023





Piknik se konal v šest hodin odpoledne na brněnském Moravském náměstí ve vozovce, která je součástí malého městského okruhu. Akce se zúčastnilo okolo osmdesáti lidí, mnoho z nich byly rodiny s malými dětmi. Dopravu na místě neřídila policie, řidiči si tedy museli poradit sami za asistence organizátorů protestu.

“Akci jsme předem ohlásili v řádném termínu a s radnicí jsme se domluvili na podrobnostech. Ze strany radnice v průběhu jednání zaznělo, že u tohoto typu akce by policie měla asistovat. Den před piknikem nám ale přišlo vyjádření od Městského ředitelství policie ČR, konkrétně od pana ředitele Kotlana, ve kterém se psalo, že policie přítomna nebude, přestože - a tady si dovolím pana Kotlana odcitovat - ‘mohou vzniknout rizikové momenty pro samotné účastníky shromáždění i ostatní účastníky silničního provozu.’ Vnímáme takový postup policie jako problematický,” zkritizovala nepřítomnost policejních hlídek na protestu tisková mluvčí Poslední generace Veronika Holcnerová. “Bezpečný průběh akce jsme zajistili. Bohužel se ale kvůli nečinnosti policie pravděpodobně zbytečně zkomplikovala doprava,” dodala.

Piknik i přesto proběhl bez větších problémů. Účastníci vstoupili do vozovky v 18 hodin, rozprostřeli si piknikové deky a vybalili občerstvení, na kterém si za doprovodu hudby a při sledování několika vystoupení taneční skupiny pochutnávali do 18:30, kdy byl protest oficiálně ukončen a lidé se odebrali do přilehlého parku.

“Když jsme piknik plánovali, záměrně jsme vybrali ulici, kterou nejezdí hromadná doprava. Je zajímavé, že za tu půlhodinu, kterou jsme strávili ve vozovce, tudy potřebovalo projet sedm trolejbusů. To je - řekl bych - docela unikát,” pozastavil se jeden z organizátorů protestu Luboš Andrlík, který musel spolu s ostatními organizátory několikrát zajišťovat průjezd trolejbusu mezi účastníky pikniku.

Protestující nejsou spokojeni s dopravní situací v Brně. Považují ji za nebezpečnou pro slabší účastníky provozu, zvláště pak pro děti a osoby s omezenou pohyblivostí. Okolo parků, ale i všude jinde, kde se pohybují ve zvýšené míře chodci, chtějí klidnější a pomalejší dopravu. Zvláště pak v blízkosti dětských hřišť, jak se vyjádřila jedna z účastnic protestu a maminka čtyřleté holčičky Kristýna Břečková: “Nechápu, že ještě dnes vede okolo parku v úplném centru Brna čtyřproudovka. Hned vedle silnice je kavárna a dětské hřiště. Dřív nebo později se tu něco stane.”

Další protest plánuje Poslední generace na 20. června v Praze.

