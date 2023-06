Anglické město Nottingham je v šoku poté, co tam v úterý ráno muž ubodal tři lidi

14. 6. 2023

čas čtení 5 minut

Foto: Barnaby Webber, jeden z ubodaných studentů

Policie zatkla útočníka, ale dosud nevi, co bylo jeho motivem. Nottinghamská univerzita zrušila absolventský ples poté, co mezi mrtvými byli dva její devatenáctiletí studenti



V úterý brzo ráno v Nottinghamu byli ubodáni dva devatenáctiletí studenti a padesátiletý muž a další tři lidé byli zraněni, když do nich najela ukradená dodávka.



Jednatřicetiletý muž byl zatčen pro podezření z vraždy. Protiteroristická policie pomáhápolicistům s vyšetřováním, ale policie hrabství Nottinghamshire trvá na tom, že si ponechává "otevřenou mysl" ohledně motivu.



Dva studenti nottinghamské univerzity byli nalezeni mrtví na Ilkeston Road severozápadně od centra města v úterý ve čtyři hodiny ráno. Jeden z nich se jmenuje Barnaby Webber.



Přibližně v půl šesté ráno pak dodávka najela do lidí stojících na autobusové zastávce poblíž divadla Nottingham's Theatre Royal, přičemž jeden muž se ocitl v kritickém stavu a další dva utrpěli lehká zranění, uvedla policie.



Policisté uvedli, že v souvislosti s útoky po nikom dalším nepátrají, a během následujících hodin uspořádali ozbrojení policisté řadu razií po celém městě.



Nottinghamská univerzita uvedla, že oba mladiství byli jejími studenty: "S velkým zármutkem potvrzujeme náhlou a neočekávanou smrt dvou našich studentů v důsledku závažného incidentu, ke kterému došlo v noci v centru Nottinghamu."



Absolventský ples Studentské unie - který se měl konat v úterý večer - byl zrušen.



Protiteroristická policie pomáhá s vyšetřováním, protože detektivové se snaží zjisrtit, co bylo spouštěčem děsivých událostí, ale vyšetřování stále vede policie hrabství Nottinghamshire.



Policie se snaží najít všechny telefony nebo počítače, které podezřelý používal, v naději, že by mohly objasnit, co se stalo. Není vyloučeno, že měl útočník psychické problémy.



Jeden muž, který neuvedl své jméno, řekl médiím že byl svědkem útoku nožem na dva studenty na Ilkeston Road kolem čtvrté hodiny ráno. Uvedl, že slyšel křik a viděl muže "oblečeného celého v černém, s kapucí a batohem, jak se s nějakými lidmi pere".



Řekl: "Křičela: "Pomoc!". Škoda jen, že jsem něco nezakřičel z okna, abych útočníka znervóznil. Viděl jsem, jak nejprve bodl toho kluka a pak tu ženu. Chlapec se zhroutil uprostřed silnice.



"Dívka se potácela směrem k domu a nehýbala se. V příští chvíli zmizela po straně domu a tam ji našli. Řekl bych, že se to všechno odehrálo během pěti nebo šesti minut."



David Mellen, vedoucí místního komunálního úřadu, řekl BBC Radio Nottingham, že ti, které dodávka srazila, "čekali brzy ráno na autobusové zastávce".



Přibližně jeden kilometr od místa srážky byla později vidět bílá dodávka s promáčklinami na kapotě a poškozeným oknem, kterou hlídala policie.



Svědkyně Lynn Haggittová řekla v televizi Channel 4 News, že viděla dodávku, která v Nottinghamu srazila dva lidi. "V půl šesté jsem viděla, jak u mě zastavila dodávka," řekla. "Byla bílá, celá bílá. Za ní pomalu přijíždělo policejní auto, žádná blikající světla. Muž na místě řidiče se podíval do zrcátka a uviděl za sebou policejní auto." V tu chvíli se v autě objevil policista.



Řekla, že bílá dodávka pak přijela "na roh ulice a najela do dvou lidí".



"Paní skončila na obrubníku a on pak nacouval s bílou dodávkou a rozjel se po Parlamentní ulici, přičemž policejní auta jela za ním," dodala.



Petra Gyuricska a její manžel Miklos Toldi uvedli, že byli mezi prvními, kdo objevil tělo muže na Magdala Road v 5.30 ráno. Mířili na Gyuricskino pracoviště, když spatřili muže ležet na boku před tenisovým klubem Magdala.



Řekla: "Zrovna jsem odcházela do práce... manžel mě svezl, a když jsme odcházeli, uviděli jsme tělo ležet... na zemi, a pak jsme uviděli krev a já jsem jen řekla manželovi, aby zastavil. Snažila jsem se zavolat na linku 999, ale nemohla jsem se dovolat. Přijel také někdo jiný - [v] jiném autě - a zavolal."



Gyuricska uvedla, že se domnívala, že muž byl mrtvý, když ho našli. Řekla: "Vím, že se to stalo, ale nevím, co se stalo: "Zůstali jsme stát ... nejdřív přijelo policejní auto, pak další dvě policejní auta a pak přijela sanitka. Policie začala s resuscitací, ale už bylo pozdě. Bylo to prostě vidět."



Podle policie byla dodávka zastavena na Maples Street, kde byl útočník omráčen taserem a policisté ho zatkli pro podezření z vraždy.





Dimitrious Lawani, svědek zatčení, uvedl, že dva policisté táhli muže s tasery namířenými proti němu, a řekl, že slyšel výkřiky: "K zemi, ven, přestaňte se prát."



