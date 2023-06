ČR: Od prvního července skonči mnozí Ukrajinci na ulici

uprchlíci zde budou bydlet zdarma pouze prvních 150 dní od udělení DO,

do ubytování je povinně umisťují hasiči na KACPU,

uprchlíci si ubytování nemohou vybrat (což je pravidlo, které brání tomu, aby například zaměstnavatel chtěl ubytovat své zaměstnance přes HUMPO a nechat si jejich ubytování hradit státem - to se dosud dělo)

po 150 dnech, už mohou zdarma bydle pouze tzv. zranitelné osoby (děti, studenti na českých školách, senioři nad 65 let, těhotné ženy, rodič pečující o dítě do 6 let, osoby invalidní, které prokážou invaliditu, a osoby o ně pečující)