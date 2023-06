Rusko jako "terárium inkognita"

14. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

Protože Vladimir Putin zničil ruskou státnost, budoucnost země bude horší než současnost. Žádný ze skutečných uchazečů o moc věří, že má nějaké jiné zdroje než hrubou sílu, nebo v jakékoliv omezení jejího použití, říká v rozhovoru pro Novuju Gazetu Dmitrij Oreškin. Protože Vladimir Putin zničil ruskou státnost, budoucnost země bude horší než současnost. Žádný ze skutečných uchazečů o moc věří, že má nějaké jiné zdroje než hrubou sílu, nebo v jakékoliv omezení jejího použití,

Zničení státnosti za Putina je klíčem k pochopení toho, co přichází. "Skutečná státnost je kombinací institucí, které jednají samy o sobě bez ohledu na lidi v nich." To zahrnuje širokou škálu institucí - a Putin je všechny zničil.

Mezi ně patří ústava, parlament, soudy, zákony a samotná myšlenka, že představitelé státní moci musí jednat v souladu s těmito institucemi, a nikoli pouze podle rozkazu těch nad nimi. Tomu se říká stát; a je "správnější" používat anglické slovo "stát" než ruské "gosudarstvo" Protože ten je spojen s "vládcem" (gosudarem).

Putin zničil státnost a vrátil zemi, pokud mluvíme v akademickém smyslu, k vládě náčelníka, k situaci, kdy je náčelník zdrojem zákonodárné iniciativy, výkonné moci i vojenským vůdcem a ideologickým vůdcem," pokračuje Oreškin.

De facto Putin se už stal náčelníkem, i když je dost chytrý na to, aby to nevyhlašoval tak, jak to de iure dělal Stalin." Ale stát přestává existovat a lidé jako Prigožin chápou dokonale, že všechna ustanovení ústavy lze snadno změnit a obecně je lze ignorovat. To je to, co Putin udělal.

A to nakonec znamená, že kterákoli z těchto osobností, pokud jde o rozdělení pravomocí, nebude ani na vteřinu reflektovat to, co ústava umožňuje nebo zakazuje a budou vědět, že vše bude záviset na jejich surové donucovací pravomoci ve vztahu k ostatním. Tak tomu bude, až Putin odejde ze scény.

Zdroj v ruštině: ZDE

0