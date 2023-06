Státy nesmějí Rusku prodávat komponenty pro vraždění

14. 6. 2023

čas čtení 1 minuta

Bohužel 🇷🇺 má stále možnost získávat důležité komponenty pro výrobu raket od společností z celého světa, včetně společností z některých partnerských zemí. Vezmeme-li si například jednu z raket, která dnes dopadla na Kryvyj Rih, asi 50 komponent v ní - většinou mikroelektronika - bylo vyrobeno v jiných zemích.



Dnes se zástupci našeho státu setkali s diplomaty z příslušných zemí. Všichni partneři mají seznam firem, které dodávají 🇷🇺 komponenty pro vraždění. Všichni ve světě také chápou, jak se teroristé snaží oklamat svět. A my čekáme na závěry a rychlé kroky k zastavení raketového teroru.



🇺🇦 uvalila sankce na všechny společnosti v 🇷🇺, které vyrábějí rakety. Takové úplné sankce by měly být uvaleny celosvětově na všechny z nich. Každý způsob obcházení sankcí by měl být náležitě potrestán i na celosvětové úrovni. Pokud někdo působí jako prostředník nebo spolupracuje s 🇷🇺, aby teroristé mohli nadále vyhazovat do vzduchu obytné budovy a zabíjet lidi, zaslouží si takové subjekty - ať už podnikatelské nebo vládní - reakci celého světa. Tvrdou reakci. Naši partneři o tom mají veškeré informace.

Unfortunately, 🇷🇺 still has the ability to obtain critical components for missile production from companies around the world, including companies from some partner countries. If we take, for example, one of the missiles that hit Kryvyi Rih today, about 50 components in it -… pic.twitter.com/3cCLzkbX3d