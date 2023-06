Občanky Československa: Takový startup s dobře vymyšleným byznysplánem

Je myslím i jim jasné, že žádné "Československo" dnes není a nebude, že se nedá vrátit to co bylo - třeba to jejich šťastné mládí - ale s "občankou Čechoslováka" mohou aspoň snít. I sny přinášejí štěstí, na chvíli. Za pár týdnů na to zapomenou a někdo jim přinese zase nějaké jiné štěstí.

Musíte najít ingredience silného zájmu, silných emocí. Jednou z nich je pro docela citelnou část populace nostalgie po minulých dobách. "Československo" byla země, ve které vyrůstaly milióny dnešních občanů obou zemí - prožili dětství a mladá léta, která považovali za svoje nejšťastnější období. Cítili to tak, tedy to tak bylo. Mládí je šťastné skoro vždycky, ve stáří vás pak trápí leccos i v tom nejlepšímsvětě.