Utopení uprchlíci v Řecku: V podpalubí ztroskotané lodi bylo nejméně sto dětí

16. 6. 2023

Přeživší z přeplněné rybářské lodi, která se ve středu převrátila a potopila u řeckého pobřeží při jedné z nejhorších katastrof ve Středozemním moři za poslední roky, sdělili lékařům a policii, že v podpalubí plavidla cestovaly ženy a děti.



Bylo potvrzeno osmasedmdesát mrtvých, ale panují obavy, že počet obětí může jít do stovek.Mezi zachráněnými nejsou žádné ženy a děti.

Jeden Egypťan řekl v Channel 4 News, že je zděšen, že nemůže najít manželku. Má trvalý pobyt a pracovní povolení v Německu, avšak Německo odmítlo do země vpustit jeho manželku. Pokusili se tedy o překročení moře lodí z Libye.



"V tuto chvíli je vše jen v rovině dohadů, ale pracujeme s předpokladem, že se pohřešuje až 500 lidí," řekl policejní inspektor Nicolaos Spanoudakis. "Zdá se, že v nákladovém prostoru byly ženy a děti."



Lékaři ze všeobecné nemocnice v Kalamatě médiím sdělili, že podle přeživších bylo na dně lodi až 100 dětí.



Tento údaj nebylo možné ověřit, ačkoli na otázku reportéra řeckého kanálu ANT1, zda bylo na palubě 100 dětí, odpověděl jeden z přeživších: "Ano."



Ve čtvrtek večer bylo oznámeno, že řecké úřady zatkly devět podezřelých pašeráků lidí, kteří plavidlo pravděpodobně řídili před jeho potopením u jižního Peloponésu.



Televize Skai TV uvedla, že devět z nich - všichni muži - jsou egyptského původu a jsou podezřelí, že řídili nelegální plavbu stovek lidí z Egypta do Itálie, odkud se s lidí vydali na cestu.



"Jsou ve vazbě a předstoupí před místního soudce," řekl mluvčí řecké pobřežní stráže Nikos Alexiou. "Jsou zadržováni pobřežní stráží v Kalamatě."



Státní zástupce pravděpodobně vznese proti skupině několik obvinění včetně obvinění z masové vraždy. Podle zpráv místních médií mezi nimi nebyl kapitán lodi, který zemřel, když se plavidlo potopilo.



Erasmia Roumana z agentury OSN pro uprchlíky popsala neštěstí jako "opravdu strašné" a dodala, že přeživší jsou ve velmi špatném psychickém stavu. "Mnozí jsou v šoku, jsou tak zdrceni," řekla novinářům v přístavu Kalamata. "Mnozí se obávají o lidi, se kterými cestovali - o rodiny nebo přátele."



Všech 104 přeživších byli muži ve věku od 16 do 40 let, uvedly úřady. Většina z nich strávila noc ve skladišti v přístavu. "Jsou z Afghánistánu, Pákistánu, Sýrie a Egypta," řekl Giorgos Farvas, zástupce starosty Kalamaty. "Mluvíme většinou o mladých mužích, kteří jsou ve stavu obrovského psychického šoku a vyčerpání. Někteří z nich omdlévali, když vystupovali z lodí, které je sem přivezly."



Podle úředníků bylo asi 30 lidí ošetřeno v nemocnici kvůli zápalu plic a vyčerpání, ale nebyli v bezprostředním ohrožení života a několik jich bylo propuštěno.





Zprávy naznačovaly, že na rybářské lodi, která se ve středu brzy ráno převrátila a potopila asi 80 km od města Pylos na jižním pobřeží, se v době, kdy ji stínovala řecká pobřežní stráž, tísnilo až 750 lidí.



"Rybářská loď byla dlouhá 25-30 metrů. Její paluba byla plná lidí a předpokládáme, že stejně plný byl i vnitřek," uvedl mluvčí pobřežní stráže. Mluvčí vlády uvedl, že pašeráci jsou známí tím, že "zavírají lidi, aby si udrželi kontrolu".



Dočasná řecká vláda vyhlásila třídenní státní smutek a volební kampaň před volbami, které se uskuteční 25. června, byla pozastavena.



Ve čtvrtek brzy ráno připlula do Kalamaty loď pobřežní stráže, která převážela oběti. Po oficiálním sčítání úřadů byl počet mrtvých upraven ze 79 na 78.



Pobřežní stráž uvedla, že v úterý loď zpozorovalo pozorovací letadlo evropské agentury Frontex, ale podle úředníků lidé na lodi, která vyrazila z libyjského přístavu Tobruk, opakovaně odmítali nabídky pomoci.



"Byla to rybářská loď plná lidí, kteří odmítli naši pomoc, protože se chtěli dostat do Itálie," řekl mluvčí pobřežní stráže Nikos Alexiou televizi Skai. "Zůstali jsme vedle ní pro případ, že by potřebovala naši pomoc, kterou odmítli."



Dozor nad vyšetřováním incidentu ve čtvrtek převzal vyšší státní zástupce. Alexiou naznačil, že loď se mohla převrhnout i v případě, že by se ji pobřežní stráž pokusila zastavit bez spolupráce posádky a cestujících.



Alexis Tsipras, vůdce levicové opozice, však během návštěvy přístavu Kalamata řekl, že mu přeživší řekli, že "volali o pomoc".



Řekl: "Co je to za protokol, který nevolá po záchraně... přetížené lodi, která se chystá potopit?"



Tsipras, který byl premiérem v letech 2015 až 2019, kdy vrcholila evropská migrační krize, z incidentu obvinil migrační politiku kontinentu. "Existuje velmi velká politická odpovědnost," řekl. "Imigrační politika, kterou Evropa už léta sleduje ... mění Středozemní moře, naše moře, ve vodní hroby."



Nezávislá uprchlická aktivistka Nawal Soufiová na Facebooku uvedla, že byla v kontaktu s lidmi na lodi až do úterní 23. hodiny. "Muž, se kterým jsem mluvila, mi výslovně řekl: 'Mám pocit, že tohle bude naše poslední noc naživu,'" napsala.



Lodi v noci z úterý na středu krátce před jednou hodinou ráno času vypověděl službu motor a brzy poté se převrátila, přičemž podle odborníků pobřežní stráže mohl její převrácení způsobit pohyb lidí uvnitř. Předpokládá se, že nikdo na palubě neměl záchrannou vestu.



Úřadující řecký ministr pro migraci Daniel Esdras řekl televizní stanici ERT, že Řecko posoudí žádosti přeživších o azyl, ale ti, kteří nemají nárok na ochranu, budou posláni domů.



Pátrací operace měla podle vládních zdrojů pokračovat nejméně do pátečního rána. Šance na vyzvednutí potopeného plavidla je podle nich malá, protože oblast mezinárodních vod, kde k incidentu došlo, je velmi hluboká.



"Šance najít další živé lidi je minimální," řekl ERT admirál řecké pobřežní stráže ve výslužbě Nikos Spanos. "Takové staré rybářské lodě z Libye jsme už viděli. Nejsou vůbec způsobilé k plavbě. Jednoduše řečeno, jsou to plovoucí rakve."



K nejsmrtelnější tragédii migrantů v Řecku došlo v červnu 2016, kdy bylo při potopení lodi poblíž Kréty evidováno nejméně 320 mrtvých nebo pohřešovaných.









