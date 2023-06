USA: Soudce nařídil Trumpovým právníkům, aby nezveřejňovali důkazy v kauze nevrácených tajných dokumentů

20. 6. 2023

Návrh podali státní zástupci, aby omezili používání materiálů, které byly předány obhajobě v případu utajovaných dokumentů, které si Trump protizákonně ponechal



Floridský soudce v pondělí umožnil žalobcům v procesu s Donaldem Trumpem týkajícím se utajovaných dokumentů významné vítězství, když rozhodl, že bývalý prezident nesmí zveřejnit žádný z důkazů proti němu.



Trump, který byl minulý týden v Miami obviněn z 37 bodů obžaloby kvůli nesprávnému skladování a nakládání s utajovanými materiály ve svém letovisku Mar-a-Lago, si také může veškeré důkazy pouze prohlédnout, nikoliv je uchovávat, a to jen pod přímým dohledem svých právníků, uvádí se v příkazu soudce Bruce Reinharta.



Rozhodnutí o utajení znemožní Trumpovi, který na svých webových stránkách na Truth Social hlasitě kritizuje prokurátory ministerstva spravedlnosti a zvláštního poradce Jacka Smithe, pokusy o zveřejnění nebo překroucení jakéhokoli důkazu ve svůj prospěch.



"Zjištěné materiály spolu s jakýmikoliv informacemi z nich odvozenými nesmí být zveřejněny ani poskytnuty médiím ani šířeny na žádné zpravodajské platformě nebo sociální síti bez předchozího souhlasu Spojených států nebo bez schválení soudu," uvádí se v Reinhartově soudním příkazu.



Trump si podle Reinharta "nesmí ponechat kopie" a materiály k případu může prohlížet pouze "pod přímým dohledem svého obhájce nebo člena jeho personálu".



Doložka o zákazu šíření informací se vztahuje jak na Trumpa tak na jeho tým právníků.



Trumpovu obhajobu v současné době vede newyorský advokát Todd Blanche, bývalý federální prokurátor, a to v návaznosti na Trumpovu zjevnou neschopnost získat specialistu na bezpečnost státu s potřebnou bezpečnostní prověrkou, který by mu pomohl vypořádat se s obviněním ze zákona o špionáži.



Prokurátoři minulý týden podali návrh, v němž žádají o stanovení podmínek, jakým způsobem bude obhajoba dokumenty uchovávat a používat.





Navzdory pondělnímu vítězství může mít ministerstvo spravedlnosti problémy. Dosáhnout odsouzení Donalda Trumpa zřejmě nebude úplně jednoduché.





V bizarní obhajobě Trumpa minulý týden předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy trval na tom, že některé tajné dokumenty uložené v Mar-a-Lago na záchodě byly zcela bezpečné, protože "dveře na záchod se zamykají".







Floridský případ je v rukou soudkyně Aileen Cannonové, Trumpem jmenované federální soudkyně, která již loni vydala pro něj příznivé rozsudky, jež byly odvolacím soudem zrušeny. Analytici zpochybňují její nestrannost a poukazují na to, že má značnou moc případ zamítnout nebo odložit.V neděli deníknapsal, že Trump by mohl získat další odklad, a to až za prezidentské volby v roce 2024, protože případ by mohl být projednáván podle pravidel zákona o postupech při nakládání s utajovanými informacemi.Takové procesy "právně vyžadují větší opatrnost a mají tendenci trvat déle než typický trestní případ", uvedly noviny.Trump se minulý týden u soudu v Miami, kterého se mohli zúčastnit pouze vybraní novináři a devět zástupců veřejnosti, odmítl všechna obvinění v kauze utajovaných dokumentů.Republikáni zůstávají v otázce Trumpových obvinění rozděleni. Chris Christie, bývalý guvernér New Jersey, který ho vyzval na souboj o prezidentskou nominaci, v neděli označil chování vedoucí k obvinění za "neomluvitelné" a "hluboce znepokojivé"."Nebyli bychom tady, kdyby Donald Trump jednoduše vrátil dokumenty, o jejichž vrácení ho vláda mnohokrát žádala," řekl v pořadu Face the Nation televize CBS.Republikáni ve Sněmovně reprezentantů se však rychle postavili na obranu bývalého prezidenta a zpochybnili motivy ministerstva spravedlnosti k zahájení trestního stíhání, jakož i to, proč nebyl Biden obviněn i za zadržování utajovaných dokumentů.