Je dvacet miliard pro sociální systém ukrajinských uprchlíků skutečně moc?

22. 6. 2023 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Podle zprávy na Seznamu se prý česká vláda zhrozila nákladů, které by přineslo zapojení ukrajinských uprchlíků do běžného sociálního systému. Údajně by to bylo téměř 20 miliard, tedy více než dvakrát více než dnes. Je skutečně dvacet miliard vynaložených pro tyto lidi, z nichž většina žije v nouzi, lidi uprchlé z domova, kde zuří a možná ještě roky bude zuřit válka, lidi často myslící na své zemřelé, umučené, zmrzačené, bojující příbuzné, hodně? Ukrajinští uprchlíci tak mají kvůli dvaceti miliardám zůstat v našem státě lidmi druhé kategorie. Je jasné, že si na sociální systém nemohou vydělat, když velká část z nich jsou děti (a mnozí ukrajinští mladiství už musí tvrdě pracovat, aby živili rodinu) a když i ti, kdo mají nějakou vyšší kvalifikaci, pracují zpravidla ve špatně placených profesích. Co by se asi s těmi penězi stalo, kdybychom je ukrajinským uprchlíkům dali?

Mohli by žít důstojný život, něco občas koupit v obchodě svým dětem i sobě, zaplatit nájmy, energie atd. Jenže u nás se věří, že právě chudáci svými nuznými příjmy roztáčejí inflaci (poradce prezidenta David Marek naopak inflaci spojuje s vyprodanými zájezdy cestovek, tak nevím). Budou to ale sami Ukrajinci takto vidět? Tolik řečí o pomoci, zbraních, jednotě, armádě, vítání uprchlíků… a pak bída a z bídy mohou povstat v delším časovém horizontu různé křivdy a patologie.

Přitom je jasné, a mluví se o tom velmi otevřeně stále dokola, že Česká republika potřebuje masivní investice v řádu stovek miliard. Jen na zestátnění ČEZu pan Kalousek požaduje asi 200-250 miliard. O armádních akvizicích a budování infrastruktury nemluvě. Vláda, která má na příjmech v rozpočtu na tento rok díru téměř 150 miliard, se ovšem rozhodla strčit hlavu do písku (a narvat ji tam pokud možno i veřejnosti) nízkých desítek miliard, které je třeba uspořit a na které pořádá všemi sledovaný hon, jenž postupně vede k rozhádání společnosti, ba stále pravděpodobněji i vládní koalice, která dávala najevo dosud nerozbornou jednotu.

S hlavou v písku drobných miliard, které je třeba seřezat tam či onde, nevidíte pro stromy les. Řešíte vzpouru akademiků, zdravotníků, kdekoho… a dvacet miliard pro ukrajinské uprchlíky, aby mohli být součástí sociálního systému, se pak jistě jeví jako příliš vysoké číslo bez ohledu na to, komu by to pomohlo a jakým následkům by to mohlo zabránit.

