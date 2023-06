Prigožinovo vzbouření - průběžné informace

24. 6. 2023

Russian military bloggers report aviation strikes on the highway where Wagner mercenaries are in movement. pic.twitter.com/ti85f2lCuy

Russian media: "All the key facilities in Voronezh have also been taken under control by Wagner PMC, as in Rostov, a source close to the central office of the Russian Federal Security Service has confirmed to the BBC Russian Service. According to him, they do not have a… pic.twitter.com/WVXNAAVQyf

Wagner PMC Telegram channel: "Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president" pic.twitter.com/o8I7gKCcnl

- Zelenskyj:

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že "žádná lež nemůže zakrýt" chaos v Rusku, a uvedl, že ozbrojená vzpoura ukázala "plnou slabost" země.



"Každý, kdo volí cestu zla, ničí sám sebe. Kdo posílá kolony vojáků, aby ničili životy v jiné zemi, a nedokáže jim zabránit v útěku a zradě, když se život vzepře.



Kdo terorizuje raketami, a když jsou sestřeleny, poníženě přijímá bezpilotní letouny Šahed. Kdo pohrdá lidmi a vrhá statisíce lidí do války, aby se nakonec zabarikádoval v Moskevské oblasti před těmi, které sám vyzbrojil.



"Rusko dlouho používalo propagandu, aby zakrylo svou slabost a hloupost své vlády. A teď je tam takový chaos, že ho žádná lež nedokáže zakrýt. A to všechno má na svědomí jeden člověk, který znovu a znovu straší rokem 1917, ačkoli není schopen vest svou zemi v nic jiného než v toto.



"Slabost Ruska je zřejmá. Slabost v plném rozsahu. A čím déle bude Rusko držet svá vojska a žoldáky na našem území, tím větší chaos, bolest a problémy bude mít později samo. Je to také zřejmé. Ukrajina je schopna ochránit Evropu před šířením ruského zla a chaosu. Zachováme si svou odolnost, jednotu a sílu.



"Všichni naši velitelé, všichni naši vojáci vědí, co mají dělat. Sláva Ukrajině!"



Medvedev also commented on what is happening:



"Now the most important thing for victory over the external and internal enemy, who wants to tear our Motherland apart, for the salvation of our state is to unite around the President, the Supreme Commander-in-Chief of the Armed… pic.twitter.com/LD5GRJVXPx — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Prisoner Rebellion: "Storm Z" brigade fighters supported Prigozhin. pic.twitter.com/M58Px35M4M — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

A call to overthrow Lukashenko regime:



"Either we take this historic chance, or we will lose everything," Valery Sakhashchyk, founder of the 1st Airmobile Battalion within the Ukrainian Armed Forces and head of the National Security Department within the United Transitional… pic.twitter.com/IQU1H9a8tM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

An air defence system has been spotted in Wagner PMC convoy - Russian media.



Apparently Prigozhin is very well prepared. pic.twitter.com/mT2LpXxp5H — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

"Nyní je pro vítězství nad vnějším i vnitřním nepřítelem, který chce naši vlast rozvrátit, pro záchranu našeho státu nejdůležitější sjednotit se kolem prezidenta, vrchního velitele ozbrojených sil země. Rozdělení a zrada jsou cestou k největší tragédii, ke všeobecné katastrofě. To nesmíme dopustit. Nepřítel bude poražen! Vítězství bude naše!""Buď využijeme tuto historickou šanci, nebo ztratíme všechno," apeloval na běloruskou armádu Valerij Sachaščyk, zakladatel 1. leteckého praporu v rámci ukrajinských ozbrojených sil a vedoucí oddělení národní bezpečnosti v rámci Sjednoceného přechodného kabinetu demokratických sil v Bělorusku.Prigožin je zřejmě velmi dobře připraven.





Rostov local media report that local grocery stores have giant queues, and somewhere the shelves are already empty.



People are stocking up on food. pic.twitter.com/PJ2phTM405 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Kadyrov said his army is on its way to fight Wagner:

"Friends, it has been a difficult night and flights have not allowed time for me to voice here my position on this heinous BETRAYAL!!



Everything that is happening is a knife to the back and a real military rebellion!" -… pic.twitter.com/wlydQuwCIs — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023

Lidé si dělají zásoby potravin."Přátelé, byla to těžká noc a lety mi nedovolily, abych zde vyjádřil svůj postoj k této ohavné ZLODĚJNĚ!!!Vše, co se děje, je nůž do zad a skutečná vojenská vzpoura!". - řekl Kadyrov.





Kadyrov announced that his army is on its way to fight Wagner PMC: military from Chechnya defense ministry and Russian guards already left for the "tension zone". He promised to do everything to keep Russia united and its statehood protected! pic.twitter.com/AHYq1ZwCBO — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023







Na něm jsou umístěna velká vojenská letadla, která PMC mohou použít ke krytí svého pochodu na Moskvu.