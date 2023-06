Británie: "Na univerzitě jsem nezažila ani jeden normální rok"

26. 6. 2023

čas čtení 8 minut

Foto: Studentka na Glasgow University při promoci: "Vyjednávejte!!"

Britští studenti, kteří končí studium bez diplomu. V Anglii (ne ve Skotsku je přitom stojí jeden rok studia 9000 liber, tedy cca 270 000 Kč)

Nešťastná kohorta vysokoškoláků byla sužována covidovými lockdowny, stávkami ve školství a nakonec je obětí bojkotu známkování





Emily Smithová, studentka posledního ročníku geografie na Durhamské univerzitě, si nikdy nepředstavovala, že by její už tak značně narušená univerzitní zkušenost mohla skončit takto. Letos v létě neabsolvuje, protože polovina jejích seminárních prací zůstala neoznámkována kvůli celostátnímu bojkotu známkování ze strany vyučujících.



Odmítá se zúčastnit "slavnostního zakončení", které jí Durham nabídl místo toho. Bez skutečné klasifikace titulu jí to připadá jako "fraška". Stejně jako mnoho dalších studentů z této velmi nešťastné kohorty cítí, že je to poslední kapka.



"Už mám všeho plné zuby," řekla. "Každou etapu mého vzdělávání od maturity zastínily faktory, které jsem nemohla ovlivnit."

Smithová byla v posledním ročníku maturity v roce 2020, když vypukla pandemie a její zkoušky (stejně jako školní ples) byly zrušeny. Její původní výsledky na úrovni jedniček, hodnocení pomocí kontroverzního algoritmu Ofqual, byly nižší než předpokládané známky, s nimiž se potřebovala hlásit na univerzitu. Díky tomu, že vláda na poslední chvíli otočila a uznala známky od učitelůi, se její známka z matematiky zvýšila, ale i tak se cítila podvedená: "Ostatní školy byly velkorysejší. Moji učitelé byli při známkování přísní, protože se nechtěli nechat nachytat," říká. Připadalo jí to hluboce nespravedlivé. Ale řekla si to: "Až se dostanu na univerzitu, všechno se zlepší."





Mýlila se. Smithová přijela na Durham na týden prváků, kdy většina akcí probíhala online, aby se omezilo šíření covidové infekce. Zpočátku směla opustit svůj pokoj pouze na univerzitní jídlo. Poslední den pak byla umístěna do izolace ve svém studentském bytě. "Měla jsem nezodpovědné spolubydlící, kteří chodili do hospody a přinesli covid," říká.

V posledním ročníku byl její otec v nemocnici se sepsí a s blížícím se termínem odevzdání disertační práce musela odjet domů, aby pomohla matce. Požádala o týdenní odklad, ale byla odmítnuta. Teď, když její nejdelší práce leží neoznámkovaná někde na hromadě, je rozzuřená.





Mluvčí Strathclyde uvedl, že univerzita lituje nejistoty, kterou bojkot známkování způsobuje.







Jeden semestr prvního ročníku strávila kvůli covidovým lockdownům doma a zbylé dva semestry v podstatě sama studovala ve svém pokoji. "Až do druhého ročníku jsem nevstoupila do posluchárny," říká. I tehdy její první zkušenost skončila evakuací, protože čidla kvality vzduchu hlásila, že to není bezpečné."Cítím se tak bezmocná. Ale hlavně jsem velmi naštvaná. Tři dny jsem nespala, protože jsem byla vzhůru a psala tu diplomku," říká. "Nikdo se na ni ani nepodíval."Smithová a její přátelé nevědí, jaká je čeká budoucnost. Někteří se obávají, zda mohou získat práci - nebo přijmout stávající nabídku -, když ještě nemají titul. Jedna z jejích kamarádek právě přišla o místo na magisterském studiu ve Švýcarsku.Smithová se chce stát učitelkou a měla místo na postgraduálním studiu na univerzitě, ale to bylo podmíněno získáním aspoň dvojky jako závěrečné známky. Všichni její přátelé se chtějí stát učiteli. Kontaktovala pracovníka přijímacího řízení, ale zatím nedostala konkrétní odpověď.Durham sdělil, že bude jednat přímo se zaměstnavateli nebo univerzitami nabízejícími magisterské studium, aby studentům pomohl. Univerzitní mluvčí uvedl: "Hluboce soucítíme s našimi studenty, kteří již byli postiženi pandemií a nyní prožívají další nejistotu a obavy." Dodal, že je "hlubokým zklamáním", že odbory UCU (University and College Union) zahájily národní bojkot známkování a hodnocení "a že se někteří naši zaměstnanci rozhodli zúčastnit".Podle Smithové nic z toho není uklidňující. "Cítím se tak bezmocná," říká. "Ale hlavně jsem velmi rozzlobená."Přestože se univerzity snaží zdůraznit, že mnoho jejich studentů normálně ukončí studium, tisíce studentů po celé Velké Británii letos v létě nedostanou ohodnocený diplom v důsledku bojkotu známkování v rámci stále ostřejšího sporu mezi UCEA (Asociace zaměstnavatelů univerzit a vysokých škol) a UCU. Isabelle Murrayová, studentka posledního ročníku angličtiny na univerzitě v Edinburghu, stále neví, zda bude její práce oznámkována včas před promocí v polovině července. Pokud jí nebudou moci nabídnout známku, pravděpodobně se jí nezúčastní. "Připadá mi to jako maškarní šaráda, když mám vystoupit na pódium, když nevím, co budu slavit," říká.Murrayová se chce stát lékařkou, ale do 15. října musí podat přihlášku na postgraduální studium medicíny. Pokud do té doby nezíská klasifikaci, bude podle ní "neuvěřitelně těžké" získat místo na jednom z nejsilněji konkurenčních oborů v zemi. "Pokud budou mít kandidáta s diplomem první třídy a na mě budou muset čekat, je celkem jasné, koho si vyberou," říká.Murrayová má pocit, že studenti po tom všem, čím už si prošli, důvěřovali univerzitám, že problémy se známkováním vyřeší - a mnozí byli zklamáni. Kvůli stávce i covidu říká: "Nezažila jsem na univerzitě ani jeden normální rok."Poté, co za studium zaplatila 36 000 liber, je Murrayová nedůvěřivá, že si univerzita může dovolit ukončit studium bez známky. "Připadá mi, že všechny strany tohoto sporu na sebe navzájem ukazují prstem a my jsme jen uvězněni uprostřed," říká.Mluvčí univerzity uvedl: "Uvědomujeme si, že to má značný dopad na životy a plány našich studentů, a sdílíme jejich zklamání z toho, že se ocitli v křížové palbě tohoto celostátního sporu." Uvedli, že ke zpoždění dochází, protože nemohou uspěchat proces vyřešení známkování, aniž by riskovali akademické standardy.Někteří postižení studenti se stávkujících učitelů rychle zastali. Jess Wilsonová šla na slavnostní promoci na Glasgowské univerzitě s plakátem kolem krku taláru, na němž stálo: "Okamžitě znovu vyjednávejte!" - Tento vzkaz mířil přímo na vedení univerzity.Wilsonová promovala s papírem, na kterém stálo pouze "kvalifikovaná". "Byla jsem na univerzitu tak naštvaná," říká. "Nechápala jsem, jak bych mohla přejít po pódiu a nevyjádřit se k tomu, co se děje."Pobouřilo ji, že během její "promoce" nikdo ani nenaznačil, že by se mohlo jednat o neklasifikované tituly. Dodává, že na právnické promoci před tou její rektor univerzity vyšel za zvuků znělky z filmu Indiana Jones. "Co si ta univerzita myslela?" říká. "To bylo neuvěřitelně nevkusné."Mluvčí Glasgowské univerzity uvedl, že "si uvědomuje, že pro ty, kteří čekají na známky, je to obzvlášť stresující období", a dodal: "Všem studentům jsme napsali nejnovější informace, rady a podporu a univerzita dělá vše, co je v jejích silách, aby zmírnila dopady této stávky."Student posledního ročníku angličtiny a španělštiny na University of Strathclyde v Glasgow, který si nepřál být jmenován, říká, že mnoho studentů podporuje vyučující, kteří neoznámkovali jejich práce. "Jeden z mých lektorů má nejistou smlouvu už osm let," říká. "Na konci každého semestru říká: 'Nevím, jestli vás ještě uvidím'."Nebyl jediný semestr, kdy by její studium nebylo ovlivněno stávkami. "Univerzita má takový narativ, že za všechno můžou přednášející," říká. "Ale myslím, že skutečné problémy ignorují."