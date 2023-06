Prigožin tvrdí, že nechtěl svrhnout Putina

27. 6. 2023

Šéf skupiny Wagner po ozbrojené vzpouře prolomil mlčení a v jedenáctiminutovém prohlášení vzdorně obhajoval své povstání



Ruský vojevůdce Jevgenij Prigožin se poprvé od sobotního večera, kdy zastavil svou ozbrojenou vzpouru, nyní objevil a vydal vzdorovité jedenáctiminutové prohlášení, v němž obhajoval své povstání a popřel, že by usiloval o svržení Vladimira Putina.



Prigožin prohlásil, že vzpoura ukázala, že existují "vážné problémy s bezpečností na celém území naší země" a že si jeho povstání "společnost žádala" kvůli selhání ruského vojenského vedení při invazi na Ukrajinu.



"Zastavili jsme se v okamžiku, kdy bylo jasné, že bude prolito mnoho krve," pokračoval v popisu postupu vojenského konvoje, který se dostal na dostřel Moskvy. "Proto se domníváme, že demonstrace toho, co jsme měli v plánu, byla dostatečná. Naše rozhodnutí vrátit se zpět mělo dva faktory: nechtěli jsme prolít ruskou krev. Za druhé jsme pochodovali jen, abychom upozornili na svůj protest."



Prigožin ve svém prohlášení nepotvrdil, kde se nachází, ani neuvedl, zda se chystá odejít do běloruského exilu v rámci dohody vyjednané s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem.



Podle ruského zpravodajského kanálu Brief byl Prigožin v pondělí údajně spatřen v hotelu Green City v Minsku. Recepční hotelu uvedla, že "nemůže sdělit žádné informace" o hostech.



Prigožin prohlásil, že jeho jednotky se budou bránit tomu, aby byly podřízeny ruskému ministerstvu obrany, nebudou podepisovat smlouvy, a že Wagnerovi může být dokonce umožněno pokračovat v operacích v Bělorusku, což by mohlo zvýšit hrozbu útoku na severu Ukrajiny.



"Lukašenko nabídl ruku a pomáhá najít řešení pro další působení (Wagnera) v legální jurisdikci," řekl Prigožinl, aniž by uvedl další podrobnosti.



Ruský nezávislý zpravodajský server Verstka v pondělí uvedl, že identifikoval několik míst v Bělorusku, která by Wagner mohl využít k obnově svých výcvikových táborů a k zahájení operací.



To by byl mimořádný obrat pro vůdce polovojenských jednotek, kterého Putin ještě před dvěma dny obviňoval z "bodnutí do zad". Přestože Kreml zaručil jeho bezpečný odjezd do Běloruska, ruská státní média ještě v pondělí ráno informovala, že Prigožin je stále vyšetřován za vyprovokování ozbrojeného povstání.



Pokud by mu nyní bylo umožněno udržet si kontrolu nad Wagnerem a vyhnout se vězeňské cele, naznačovalo by to, že Prigožin má v Kremlu stále vliv a je stále považován za cenný přínos, přestože o víkendu přivedl zemi na pokraj občanské války.



Analytici uvedli, že tento konflikt byl mimořádným případem typu soupeření, které se za Putina může rozvinout, ale obvykle se vyřeší, když Putin vydá rozsudek.



"Nemyslím si, že šlo o pokus nahradit Putina," řekl před Prigožinovým opětovným vystoupením Rob Lee, americký expert na ruskou armádu. "Myslím, že v podstatě šlo o frakční spor mezi dvěma významnými ruskými osobnostmi, který se stal výzvou Putinovi, což je na tom to nenormální."



Joe Biden prohlásil, že USA nepodporují žádnou stranu povstání poté, co někteří ruští představitelé a propagandisté tvrdili, že Washington se snažil využít rozporů v ruské vládě.



"Dali jsme jasně najevo, že se nás to netýká. Nemáme s tím nic společného," řekl Biden ve svém prvním komentáři k přerušené vzpouře.



Prigožin nezastavil svůj spor s ministerstvem obrany a znovu obvinil armádu, že se zaměřila na jeho jednotky dělostřeleckou palbou, a označil to za "spouštěč, abychom okamžitě vyrazili".



Řekl: "Cílem pochodu bylo nedopustit zničení soukromé vojenské společnosti Wagner a pohnat k odpovědnosti úředníky, kteří se svým neprofesionálním jednáním dopustili obrovského množství chyb. Společnost si to vyžádala."



Prigožin přiznal, že jeho vojáci během povstání zabili ruské letce, a řekl, že "litují, že museli provádět údery proti letadlům, ale ty zasahovaly naše síly bombami a raketovými údery". Wagnerovy jednotky sestřelily letoun Il-22 a několik vrtulníků, ukázaly záběry.



Prigožin rovněž prohlásil, že vpád Wagnerových sil do Ruska byl "mistrovskou lekcí", jak měla Moskva provést svou invazi na Ukrajinu z 24. února 2022, která nedosáhla svého cíle - obsazení Kyjeva. "Kdyby úkoly plnili žoldáci z Wagneru, možná by "speciální operace" trvala jeden den," uvedl s odkazem na invazi.



Klíčoví představitelé ruské vlády, včetně Putina a ministra obrany Sergeje Šojgua, se od soboty vzpourou nezabývali. Putin se od uzavření dohody o tom, že Prigožinovy jednotky opustí Rostov na Donu a upustí od postupu na Moskvu, na veřejnosti neobjevil.



Ostatní členové vlády se však v pondělí snažili navodit klid, byla zrušena mimořádná opatření a do života ve velkých městech se vrátil pocit neklidného uklidnění.



Předseda vlády Michail Mišustin na zasedání vlády přenášeném televizí prohlásil, že Rusko čelí "výzvě pro svou stabilitu" a musí zůstat jednotné za Putinem.



"Zvláště důležitá je konsolidace celé společnosti, musíme jednat společně, jako jeden tým, a udržet jednotu všech sil, které se semknou kolem prezidenta," řekl.



V pondělí se Šojgu znovu objevil na záběrech, které ho ukazují "na návštěvě předsunutého velitelského stanoviště jedné z formací 'západní' skupiny vojsk". Na videu je Šojgu zachycen, jak jede ve vozidle a přijíždí na velitelské stanoviště, kde poslouchá hlášení důstojníků a prohlíží si mapu bojiště.



Pokud se záběry potvrdí, bude to první záběr Šojgua od chvíle, kdy Prigožin v pátek vyhlásil válku jemu i jeho ministerstvu.



Video však bylo zveřejněno bez zvuku a nebylo jasné, kdy a kde bylo natočeno.



Představitelé města Moskvy, Moskevské oblasti a Voroněžské oblasti oznámili, že ruší protiteroristický režim zavedený v pátek, kdy se zdálo, že by v Rusku mohlo dojít k rozsáhlému konfliktu mezi žoldáky a pravidelnou armádou.



Orgány činné v trestním řízení o víkendu nařídily evakuaci významných kulturních institucí včetně Puškinova muzea a kulturního centra GES-2 a Gorkého parku, zrušily kulturní a hudební akce a zavedly plošný zákaz veřejných akcí.





Vojáci také nyní rozebírali barikády a opravovali silnice zablokované protitankovými nástrahami, které byly nastraženy s cílem zastavit Wagnerovu kolonu. Pondělí bylo vyhlášeno státním svátkem, aby se snížil počet lidí shromažďujících se v ulicích.







