O Prigožinově povstání

26. 6. 2023

čas čtení 3 minuty

V noci na sobotu začala šaráda s Wagnerovou PMC. Je snadné rekonstruovat řetězec předchozích událostí. Klíčové bylo s největší pravděpodobností Putinovo setkání s vojenskými korespondenty, kde byl dotázán, co si myslí o Prigožinově demarši, v níž odmítl podepsat smlouvu s ministerstvem obrany jménem celého svého Wagnera - a Putin odpověděl, že smlouvy by určitě měly být podepsány. Ve skutečnosti se v tu chvíli veřejně zřekl svého kuchaře - a pak, jak se zdá, si Prigožin uvědomil, že jeho dny na svobodě (nebo dokonce na této zemi) jsou sečteny, psal v sobotu ráno Alexej Rošin. V noci na sobotu začala šaráda s Wagnerovou PMC. Je snadné rekonstruovat řetězec předchozích událostí. Klíčové bylo s největší pravděpodobností Putinovo setkání s vojenskými korespondenty, kde byl dotázán, co si myslí o Prigožinově demarši, v níž odmítl podepsat smlouvu s ministerstvem obrany jménem celého svého Wagnera - a Putin odpověděl, že smlouvy by určitě měly být podepsány. Ve skutečnosti se v tu chvíli veřejně zřekl svého kuchaře - a pak, jak se zdá, si Prigožin uvědomil, že jeho dny na svobodě (nebo dokonce na této zemi) jsou sečteny,

Ale zjevně nechtěl jít odsouzen k zániku na špalku - a proto se rozhodl dále zvýšit sázky. Jeho páteční "projev" prostřednictvím služby Telegram, ve kterém již otevřeně obvinil "vojensko-politické vedení" nejen z neúspěchů na frontě, ale i ze "špatného" zahájení "speciální vojenksé operace", znamenalo, že do toho šel naplno. Koneckonců, ve skutečnosti to bylo obvinění nejen Šojgua, ale také přímo Putina.

A večer téhož dne přišlo vyvrcholení: Šojgu zřejmě přijel do Rostova, aby odzbrojil Wagnera a zatkl Prigožina - a Prigožin kousl.

Jaká je situace nyní? Na první pohled nemá Prigožin šanci. Má maximálně dvě divize (ve staré terminologii) a proti němu je celá ruská armáda. Kapitulace je otázkou několika dní, ne-li hodin. Ale to je jen na první pohled. Podíváme-li se šířeji, uvidíme, že celý příběh se odehrává mimo jiné na pozadí ukrajinské protiofenzívy na poměrně široké frontě za účasti notoricky známých Leopardů a Abramsů.

Kdybych se přikláněl k patosu, řekl bych, že vojenská vzpoura v týlu během nepřátelské ofenzívy je "ranou do zad". Ale nejsem nakloněn patosu, takže budu jen točit palci. Na co vlastně byrokratičtí idioti spoléhali, když si najímali odsouzence vedené zločincem jako jakousi "stráž" během, jak to sami nazývali, "války s celým agresivním blokem NATO"? To, o co usilovali, je to, co dostali. Prigožin se chová - pokud chápete, kdo to je - zcela přirozeně a organicky.

To znamená, že pokud vezmete v úvahu celý kontext, otázka "kdo vyhraje" ani nestojí za to. Samozřejmě, Prigožin nyní má všechny trumfy v rukou. Putin prostě nemá s kým bojovat, když jsou tu desítky tisíc "wagnerovců", ostřílených a po zuby ozbrojených. To znamená, že Šojgua samozřejmě bude muset dát. A všechno ostatní, co Prigožin chce.

No, uvidíme, co bude dál. V každém případě je intrika rozhodně komplikovaná.

Další věc je, že ani Putinova porážka v této náhlé šlamastyce neslibuje nic dobrého: pokud rudí prohrají s černými, tedy vyděrači se zloději, bude to s největší pravděpodobností znamenat příchod naprostého chaosu. Intelektuálové, kteří právě teď jásají nad "kolapsem nenáviděného Putina", mohou začít otáčet.

Historie nám však jasně ukazuje, že je v podstatě zbytečné domácím intelektuálům cokoliv vysvětlovat. Budou se radovat z pádu krvavého režimu až do doby, kdy budou sami zmasakrováni.

Zdroj v ruštině: ZDE

