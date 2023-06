Rozhořčení poté, co turista vyryl jména na zeď Kolosea v Římě

28. 6. 2023

Italský ministr kultury vyzval k identifikaci a trestnímu stíhání muže, který památku počmáral nápisem "Ivan+Hayley 23"



Italská policie pátrá po mladém turistovi, který do zdi Kolosea vyryl jméno své a své přítelkyně. Vyvolalo to všeobecné odsouzení.



Anglicky mluvícího turistu natočil jeden z přihlížejících, jak v pátek odpoledne klíči vyryl do zdi 2000 let starého římského amfiteátru "Ivan+Hayley 23".



Klip s názvem "Debilní turista vyryl jméno do římského Kolosea" byl nahrán na YouTube a poté byl hojně sdílen na sociálních sítích, což nakonec upozornilo policii.



Pachatel zatím nebyl oficiálně identifikován.



Pokud bude podezřelý dopaden a usvědčen, hrozí mu vysoké následky: pokuta ve výši nejméně 15 000 eur a trest odnětí svobody až na pět let.



Italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano sdílel video na Twitteru a označil tento prohřešek za "velmi vážný" a "projev velké neslušnosti, že turista poničí jedno z nejslavnějších míst na světě, Koloseum, aby do něj vyryl jméno své snoubenky".



Dodal: "Doufám, že ten, kdo to udělal, bude identifikován a potrestán podle našich zákonů."



Ministryně cestovního ruchu Daniela Santanchèová vyzvala k respektování italské kultury a historie. "Nemůžeme dovolit, aby se ti, kdo navštěvují náš národ, chovali se tímto způsobem," řekla.



Muže kritizovali také ostatní turisté. "Chápu, že někteří z nich chtějí zanechat svou stopu, ale my si myslíme, že věci by měly být zachovány takové, jaké jsou," řekl jeden z nich tiskové agentuře La Presse. Jiný řekl: "Takové chování mě opravdu rozčiluje."



Není to však poprvé, co bylo Koloseum poničeno.



V září 2020 byl údajně přistižen 32letý muž z Irska, který kovovým hrotem vyryl své iniciály do sloupu na prvním patře památníku. Byl zatčen a obviněn z poškození historické památky.



O měsíc později byla při stejném činu údajně přistižena čtrnáctiletá německá dívka.





Ředitelka Kolosea Alfonsina Russoová uvedla, že se zdá, že mezi lidmi, kteří se dopouštějí takových činů, je "nedostatek vzdělání". "Každý, kdo čáře na památky, zřejmě nemá vzdělání o našem kulturním dědictví."







