Ostře kritická zpráva o stažení amerických vojáků z Afghánistánu obviňuje Trumpa i Bidena

1. 7. 2023

čas čtení 4 minuty



Závěry ministerstva zahraničí kritizují i Anthonyho Blinkena, popisují selhání agentury při rozšiřování krizové pracovní skupiny



Zpráva amerického ministerstva zahraničí v pátek kritizovala postup při evakuaci z Afghánistánu v roce 2021 a uvedla, že rozhodnutí prezidenta Joea Bidena a jeho předchůdce Donalda Trumpa o stažení vojáků mělo "vážné důsledky pro životaschopnost" a bezpečnost bývalé vlády podporované Spojenými státy.

Zpráva amerického ministerstva zahraničí v pátek kritizovala postup při evakuaci z Afghánistánu v roce 2021 a uvedla, že rozhodnutí prezidenta Joea Bidena a jeho předchůdce Donalda Trumpa o stažení vojáků mělo "vážné důsledky pro životaschopnost" a bezpečnost bývalé vlády podporované Spojenými státy.





Nepříznivé závěry ve zprávě se také týkají ministra zahraničí Antonyho Blinkena, aniž by ho zpráva jmenovala. Patří k nim, že ministerstvo nerozšířilo svou pracovní skupinu pro řešení krizí, když Tálibán v srpnu 2021 postupoval na Kábul, a že chyběl vysoký diplomat, který by "dohlížel na všechny prvky krizové reakce".



V souvislosti se stahováním amerických vojsk a evakuací amerických a spojeneckých úředníků, občanů a Afghánců, kterým hrozí pomsta Talibanu, se na kábulské letiště snažily dostat davy zoufalých Afghánců a muži se drželi letadel, která pojížděla po ranvejích.



Ministerstvo zahraničí zveřejnilo 24 stran z 85stránkové zprávy o následných krocích - zbytek zůstal utajen - o postupu při evakuační operaci, která byla zahájena v době, kdy z Kábulu odjížděly poslední mezinárodní síly pod vedením USA po 20 letech podpory po sobě jdoucích vlád proti Talibanu.



Zpráva chválí práci personálu amerického velvyslanectví, který pracoval v obtížných podmínkách, jako je pandemie covidu-19 a snížená bezpečnost v důsledku stahování amerických vojsk, jehož rychlost "umocnila obtíže, kterým oddělení čelilo".



Tento přehled a podobná studie Pentagonu přispěly ke zprávě, kterou Bílý dům zveřejnil v dubnu. Kritická zjištění ministerstva zahraničí se však ve zprávě Bílého domu neodrazila.



Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová obhajovala Bidenův postup při stahování afghánských vojsk.



"Musel se rozhodnout," řekla v pátek novinářům. Spojené státy nalily "miliardy dolarů do války, jejíž konec je v nedohlednu", a on "to chtěl zastavit, chtěl to ukončit", řekla.



Steven Cheung, Trumpův mluvčí, napsal v e-mailu: "Za katastrofální stažení z Afghánistánu je zodpovědný jen jeden člověk - Joe Biden."



Zpráva Bílého domu fakticky obvinila z chaotického stahování a evakuační operace USA nedostatek plánování a Trumpovo opakované snižování počtu vojáků po dohodě s Talibanem o stažení amerických sil v roce 2020.



Před odletem posledních amerických vojáků 30. srpna 2021 bylo z Kábulu odvezeno přibližně 125 000 lidí, včetně téměř 6 000 Američanů.



"Rozhodnutí prezidenta Trumpa i prezidenta Bidena ukončit americkou vojenskou misi v Afghánistánu mělo vážné důsledky pro životaschopnost afghánské vlády a její bezpečnost," uvádí se ve zprávě.



Ačkoli tato rozhodnutí byla mimo jeho působnost, zpráva uvedla, že "během obou administrativ se na nejvyšší úrovni nedostatečně zvažovaly nejhorší scénáře a to, jak rychle by mohly následovat".



Mluvčí Bílého domu tento závěr zpochybnil. Poukázal na zprávu Bílého domu, podle níž se v rámci plánovacího procesu konaly rozsáhlé schůzky a cvičení, na nichž se zkoumaly evakuační scénáře, včetně nepředvídatelných situací "ve skutečnosti horších než nejhorší předpovědi".



V analýze ministerstva zahraničí se uvádí, že plánování evakuace "bylo ztíženo", protože "nebylo jasné", který vysoký úředník "měl vedoucí úlohu".



Vyšší úředníci administrativy také nepřijali "jasné rozhodnutí ohledně okruhu ohrožených Afghánců", kteří měli být do zahájení evakuace zahrnuti, ani neurčili, kam budou evakuovaní Afghánci odvezeni, uvádí se v hodnocení.



Přípravu a plánování "brzdila" neochota Bidenovy administrativy podniknout kroky, které by mohly signalizovat ztrátu důvěry v kábulskou vládu "a přispět tak k jejímu kolapsu", konstatuje se v přezkumu.





"Složitá struktura pracovních skupin ministerstva, která byla vytvořena při zahájení evakuace, se ukázala být pro mnoho účastníků matoucí a řízení znalostí a komunikace mezi různými liniemi úsilí a napříč nimi byly problematické," uvádí se v přehledu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0