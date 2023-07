Mezitím v Absurdistánu 232. Strana PiS se připravuje na volby

6. 7. 2023 / Tomasz Oryński

čas čtení 14 minut

Volební kampaň v Polsku se již zjevně rozjela naplno. Pochod opozice ve Varšavě 4. června dopadl dobře. Počet účastníků se odhadoval až na půl milionu (můj známý procházel na konci pochodu, několik kilometrů od cíle, a zatímco tam už politici pronášeli projevy k davům, vzadu se lidé teprve chystali na pochod). Takže se z toho vyklubal obrovský úspěch ledaže věříte vládním médiím, pak to byl naprostý propadák, ale nevím, jak by to nemohli nebagatelizovat, vzhledem k tomu, že se místo tohoto největšího protestu od roku 1989 rozhodli vysílat "Přehlídku vesnických klubů žen v domácnosti").



Dowód na to, że PiS wziął sobie bez pytania ujęcia do klipu: pic.twitter.com/8bLxiC9I9p — Tygodnik NIE (@TygodnikNIE) May 31, 2023

Strana PiS si samozřejmě pořádá své vlastní mítinky. V Bogatyni mělo shromáždění na obranu uhelného dolu v Turówě, který má být z rozhodnutí mezinárodního tribunálu po tomto sporu s Českou republikou uzavřen, podle vládních médií obrovský úspěch, ale podle nestranných pozorovatelů tam byla jen banda důchodců předem nacvičená v několika autobusech. Každé jednotlivé setkání s Donaldem Tuskem, který po úspěchu ve Varšavě objíždí Polsko a setkává se s voliči v menších městech, má zřejmě větší účast. Znepokojivé však je, že na všechna tato setkání přicházejí převážně starší generace.



Ještě znepokojivější je, že na sérii setkání "Piwo z Mentzenem", kde Sławomir Mentzen, vůdce krajně pravicového populistického hnutí Konfederacja, shromažďuje davy převážně náctiletých a dvacetiletých mužů a propaguje jim svá politická hesla a zároveň pivo z vlastního pivovaru, není s účastí mladých problém. Tento nástupce nechvalně proslulého Janusze Korwina-Mikkeho předstírá, že je "odborníkem na ekonomiku", a zoufale se snaží zamést pod koberec své dřívější názory, jako když tvrdil, že jeho 5 bodů ("nechceme židy, homosexuály, potraty, daně a Evropskou unii"), které propagoval ještě před několika lety, byl jen vtip, který je vytrháván z kontextu hloupými lidmi, kteří ho nepochopili. Pokud jde o mě, nechápu, jak si Mentzen představuje proměnu Polska v zemi, kde nikdo neplatí daně, a přesto si všichni žijí v pohodlí a vlastní dům, dvě auta a gril.



Levice přišla trochu pozdě, ale také oznámila, že pojede po Polsku se svým Prázdninovým turné, během kterého bude propagovat svou vizi sociálního státu. Zbývající strany - rolnická strana PSL se spojila s hnutím Szymona Hołowni a s těm i pár poslanci, kteří ještě zůstali po boku zcela znemožněného Pawla Kukize. Kukiz šel do politiky se sliby "antisystémové revoluce" a proslul svými slovy "jestliže se stanu politikem, plivněte mi do obličeje a vynadejte mi do kurev". Teď Kukiz úplně propadl poté, co téměř všichni jeho poslanci odešli do jiných stran, začal lézt do zadku Kaczyńskému, takže za to jeho nadace dostala grant 4 000 000 zlotých (24 milionů Kč), takže skoro všichni v Polsku teď doufají, že se s ním setkají osobně, aby mu mohli podle přání plivnout do obličeje.



To by ovšem naznačovalo, že kampaň probíhá jako v civilizované zemi, jenže mluvíme o Polsku. Tak a teď se pusťme do nějakého masa ve stylu Absurdistánu.



Například Tomasz Lis, někdejší šéf polské verze Newsweeku a prominentní novinář, dnes spíše zhrzený fanoušek Občanské platformy, který se stále těší velkému zájmu na sociálních sítích, napsal v přípravě pochodu na Twitter: "Znajdzie się komora dla Dudy I Kaczora" - "Pro Dudu a Kaczyńského se najde komora". Samozřejmě měl na mysli vězeňskou celu, ale toto slovo se dá použít i v kontextu plynové komory, a strana PiS se rozhodla pro tuto variantu. Vytvořili pobuřující klip, který vám v podstatě říká, že pokud se chystáte 4. června pochodovat s Tuskem, jste vražedný nacista. Jelikož jde o stranu PiS, tak samozřejmě ukradli něčí záběry a hudbu a tka vytvořili tento klip:



‼️Tak się wozi Premier Morawiecki. Gdy wychodzi na jaw, że doszło później do wypadku, policja wydaje oświadczenie, że winny jest kierowca prywatnego auta, wiozący dwójkę dzieci. Sami oceńcie czy mielibyście szansę z kolumną pisowskiego premiera. pic.twitter.com/NeqU3ysLrh — Agnieszka Pomaska (@pomaska) June 25, 2023

To se jim obrovsky vymstilo, protože to vyvolalo pobouření nejen ze strany muzea koncentráku v Osvětimi, ale i samotného prezidenta Andrzeje Dudy. A tak se jako obvykle tam, kde nemají argumenty, vrátili ke strašení uprchlíky. Jelikož Evropská unie proti zahájení jednání o relokaci uprchlíků napříč členskými státy, chtěli z toho udělat vrchol své kampaně, ale ono to nezafungovalo, protože EU dala jasně najevo, že jelikož Polsko přijalo hodně přes milion uprchlíků z Ukrajiny, bude z jakéhokoli relokačního programu vyňato. Bez ohledu na to se v tom ale pořád plácají, někteří dokonce zašli tak daleko, že poukázali na nedávné nepokoje a Francii a řekli, že právě tyto lidi se snaží Evropská unie násilně přemístit do Polska, a pravicová Konfederacja se tímto tématem také zabývá.Donald Tusk se rozhodl hrát tuto hru také a natočil klip, v němž (správně) poukazuje na to, že je to vlastně strana PiS, kdo do Polska přiváží rekordní počty migrantů z muslimských zemí (protože Polsko zoufale potřebuje pracovníky), aniž by mělo jakoukoli integrační politiku. Ale způsob, jakým to udělal, je hanebný, protože on začíná od zmínky o nepokojích i ve Francii a pak plynule přechází ke strašení lidmi z islámských zemí. To sice může být pokus ukázat pokrytectví strany PIS lidem, kteří uvažují o volbě této strany, ale nové příznivce u levicovější voličské základny mu to jistě nezíská.Takže až přijde na volby, už tu máme strašení uprchlíky, pak přijdou na řadu LGBT lidé a "genderová ideologie" a pak se asi vrátíme k potratům.Mezitím, a to je opravdu důležité, vyšlo najevo, že pravděpodobně kamsi unikly zásadní bezpečnostní informace z Nitro-Chemu, největšího výrobce TNT v NATO . V klíčových počítačích společnosti byl nalezen špionážní software. Ve velmi podrobné reportáži novinář internetového portálu Orlen popsal i politické pozadí celé věci. Ukázalo se, že jak už to u PiS bývá, do čela společnosti byl ještě v roce 2017 dosazen přítel jednoho z ministrů bez relevantních zkušeností (předtím vedl firmu obchodující s exotickými rybami). Trvalo roky, než se ho zbavili, a nový ředitel posléze zjistil narušení bezpečnosti... a pak přišel o práci. Další argument pro ty, kdo věří, že strana PiS je prolezlá ruskými agenty?Ale samozřejmě to není tak, že by PiS neměla zájem na tom, aby postavila před soud viníky. Několik akademiků z Jagellonské univerzity, jednoho z předních polských akademických pracovišť, bylo zažalováno ministerstvem spravedlnosti za svůj článek, v němž ostře kritizují jednu z reforem zákonů PiS a poukazují na četné chyby a mezery, z nichž jedna by mohla vést k imunitě zkorumpovaných manažerů společností vlastněných státem. Ministr spravedlnosti je označuje za lháře a žaluje je za pomluvu. Stojí za zmínku, že se o to, jak si někteří pravidelní čtenáři možná pamatují, pokusil už jednou, asi před čtyřmi le ty, ale ustoupil poté, co byl zesměšněn, že s takovým nápadem vůbec přišel. To už je zřejmě za námi.Polsko je velmi dobré ve sledování korupce a nezákonných aktivit členů místních samospráv, ale jen do té doby, dokud se to děje mimo polské hranice. Starosta Tomáš Prouza umístil na hraniční přechod s Polskem mezi Okrzeszynem a Petřikovicemi zábranu a začal vydávat za poplatek klíče od ní a propustky polským řidičům, kteří tuto silnici využívali jako zkratku při cestě do práce v České republice. Poté, co se cena zdražila desetinásobně, jeden z těchto řidičů intervenoval na polském velvyslanectví v České republice a vyšlo najevo, že starosta neměl žádné právo povolovat provoz přes tuto silnici a dělal to jen jako vedlejší výdělek - všechny peníze vybrané od řidičů šly do jeho vlastní kapsy. České úřady nyní celou záležitost vyšetřují.

Mezitím se v Polsku odehrál také zajímavý soudní případ, v němž Bartosz Kramek a Ludmila Kozlovka, dvojice stojící za Nadací otevřený dialog, kterou PiS pravidelně šikanuje za její protivládní postoje (viz předchozí díl seriálu), vyhráli průlomový soudní spor za pomluvu proti TVP - veřejnoprávní televizi, která se stala propagandistickou televizí PiS. TVP je nucena zveřejnit omluvu v nebývalém rozsahu a zaplatit jim přes čtvrt milionu zlotých. Soud musel velmi podrobně popsat, jak přesně mají být omluvy zveřejňovány, protože TVP je známá tím, že se snaží rozhodnutí soudu obcházet: například když jí bylo nařízeno zveřejňovat omluvy jako první bod hlavní "zpravodajské" relace, která začíná v 19:30, začali ji dříve, takže ji diváci, kteří si naladili zpravodajství přesně v 19:30, propásli, a když jim bylo nařízeno zveřejnit opravu nahoře na svých webových stránkách, udělali to, ale zároveň přidali do kódu řádek, který způsobil, že prohlížeče automaticky skrolovaly dolů, takže informace byla skryta nad horní částí obrazovky...V dalším důležitém případě soud rozhodl, že řízení proti Maciejovi Wąsikovi a Mariuszovi Kamińskému, mužům, kteří byli soudem první instance odsouzeni k trestu odnětí svobody za překročení svých pravomocí během předchozí vlády PiS a poté nezákonně omilostněni prezidentem Dudou, aby mohli nadále dohlížet na polské tajné služby, musí pokračovat: soud se ztotožnil s převládajícím právním názorem, že prezident může omilostnit pouze osoby, které byly odsouzeny pravomocným rozsudkem, a oni byli omilostněni před ukončením celého justičního procesu. A nyní: sport. Pokud věříme PiS, všichni jste byli mesmerizováni televizní obrazovkou a sledovali jste sportovní zápolení předních evropských sportovců během nedávných evropských olympijských her. Že jste to nedělali? Nikdy jste o takové události ani neslyšeli? Nedivím se vám.Tato akce se konala teprve potřetí - předtím se konala v Bělorusku a Ázerbájdžánu. Organizace třetího ročníku se ujala PiS, protože se nenašel žádný zájemce, ale úspěch se dostavil jen stěží. Osobně jsem viděl pouze tři zprávy, které se jí týkaly: že část střechy narychlo postaveného stadionu spadla na sedadla diváků, ale nikomu se nic nestalo, protože tribuny byly prakticky prázdné, vzhledem k tomu, že se o tuto sportovní událost nikdo nezajímal.Přesto PiS prohlásila olympiádu za obrovský úspěch a už se mluví o uspořádání autentickýcjh olympijských her v Polsku. A jak probíhá běžný život v Polsku? Nic nového. Dokonce jsme tu měli další nehodu premiérovy kolony , při níž byli zraněni čtyři lidé, včetně matky s dítětem ze soukromého vozidla a dvou policistů, kteří do něj narazili. Protože, víte, jízda jen po jedné straně silnice je jen pro obyčejné lidi, Morawiecki přece potřebuje kolonu tuctu aut rozprostřenou přes oba pruhy a zpevněné krajnice. Opoziční poslankyně na Twitteru zveřejnila záběry jedné z těchto kolon a byla rychle obviněna z šíření fake news, protože tento konkrétní záběr je dva roky starý, ale to není úplně relevantní, protože na internetu existuje nespočet videí z palubních kamer, které ukazují, že jde o typický způsob jízdy PiS.Morawiecki byl velmi znepokojen a navštívil zraněné v nemocnici. Tedy zraněné policisty. Asi se příliš bál toho, co by mohl slyšet, kdyby navštívil ostatní oběti nehody.Ale i když vládní vozidla možná budou pořád havarovat, alespoň nebudou platit pokuty za překročení rychlosti. Ministr infrastruktury, zodpovědný - mimo jiné - za radary na měření rychlosti, si pořídil sám pro sebe výstražné zařízení na měření rychlosti. Jak to víme? Uvedl to ve svých výdajích. Ale můžeme být alespoň rádi, že policie je účinná, protože při svých propagačních kampaních spolupracuje s výrobcem tohoto zařízení. Je dobré vidět, že ministr - který je zároveň předsedou Národní rady pro bezpečnost silničního provozu - má bezpečnost na paměti. Tedy bezpečnost své peněženky.