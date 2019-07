Polská katolická církev jde po majetku, státní železnice se pokusily zabránit mladým lidem dostat se na festival a polští špioni byli prozrazeni

Mezitím v Absurdistánu 103:

12. 7. 2019 / Tomasz Oryński

Jak čas letí! Už je polovina července! A i když se v polské politice nic velkého neděje, poté, co se usadil prach po eurovolbách, neznamená to, že by nedocházelo k žádným významným událostem. Některé akce organizují obyčejní lidé - jako v Katowicích, kde místní lidi zorganizovali oslavu druhého výročí dne, kdy se rozbily pohyblivé schody a stále čekají na opravu . Dokonce byl i dort a svíčky! Avšak pan premiér Morawiecky má také plné ruce práce! Ve Vratislavi Oslavil Podepsání Memoranda Úmyslu, že Vyjádří svou Vůli Spolupracovat na Akci s Cílem Provést Předběžnou Realizační Studii pro Vratislavský Železniční Uzel. Opravdu. Oznámil to na Twitteru. Tweet byl posléze vymazán, ale screenshot je stále k dispozici ZDE. Ale víte co? Já ho chválím. Měli bychom se všichni naučit těšit se z malých věcí v životě.