Jaké to bylo v Polsku před eurovolbami

Mezitím v Absurdistánu 102:

6. 6. 2019 / Tomasz Oryński

Je tomu více než měsíc, co jsem napsal poslední článek v sériiČástečně to bylo kvůli mé práci na článku o židovských záležitostech , který vyžadoval rozsáhlý výzkum, částečně protože jsem musel dělat jinou práci. To znamená, že pokud jste nečetli o polském vývoji jinde, nevíte, co se dělo po celou dobu během předvolební kampaně pro volby do Evropského parlamentu. Takže se v tomto článku podívejme podrobněji, co se stalo v tomto období.