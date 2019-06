Setkání německého a britského vojáka v Normandii po 75 letech

Rozumné sdělovací prostředky upozorňovaly během všech ceremonií, připomínajících jak v anglickém Portsmouthu, odkud invaze vyplula, tak v Normandii, kde přistála, nynější pětasedmdesáté výročí "Dne D", spojenecké invaze do Evropy, jíž začala konečná porážka nacistického Německa, jako obrovskou obět tisíců vojáků, kteří byli usmrceni na normandských plážích, pětasedmdesát let dlouhému míru a v posledních desetiletích i sjednocení Evropy v Evropské unii, která je nyní hlupáky nebezpečně znovu ohrožována.



Nyní devadesátiletí až století účastníci invaze do Evropy v červnu 1944 upozorňují, že ne oni, oni nejsou hrdinové a neměli by být oslavováni. Hrdiny byli jejich dvacetiletí kamarádi, kteří byli při invazi v Normandii usmrceni a na něž dnešní devadesátníci stále osobně vzpomínají. Byla ta oběť tisíců lidí nadarmo, protože jsme už zapomněli, že nám spolupráce mnoha národů (na invazi v Normandii se podíleli i Čechoslováci) přinesla dlouhodobý mír a prosperitu? (JČ)

"Now we are friends."

"We are more than that ... we are brothers."



They were prepared to kill each other on D-Day - now a British and a German soldier meet for the first time. pic.twitter.com/3itwk6qGw3