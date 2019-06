Proč ČSSD není v opozici

6. 6. 2019 / Boris Cvek

Ještě jsem se tak mimoděk zamyslel nad argumentem, často používaným v ČSSD, proč zůstat v Babišově vládě. Prý by ČSSD jako opoziční strana nebyla vidět mezi tolika jinými stranami, které oponují Babišovi. Zanikla by, abych se to nějak pokusil nazvat sám za sebe, v „houštině trpaslíků“.

To je ovšem velmi zvláštní pohled, protože ČSSD by mezi opozicí byla jedinou levicovou a zároveň demokratickou stranou. Co mají říkat strany jako ODS, TOP09, STAN a KDU-ČSL? Ty by se měly oprávněně bát, že je voliči přestanou brát vážně, že je budou navzájem zaměňovat. A přesto se jim v opozici daří výrazně lépe než ČSSD ve vládě.