Hongkong: Statisíce lidí vyšly protestovat proti zákonu o extradici do Číny

10. 6. 2019





Statisíce lidí v neděli pochodovaly Hongkongem, aby daly najevo nesouhlas s vládní předlohou zákona, který by umožnil vydávat lidi do Číny. Kritici se obávají, že by pod záminkou trestních kauz mohli být pronásledováni političtí protivníci režimu v Pekingu.

Vládkyně Hongkongu zákon o extradici lidí do Číny navzdory protestům statisíců lidí schválí. Carrie Lam, šéfka hongkongské vlády konstatovala, že navzdory rozsáhlým protestům bude zákon o extradici obviněných osob do Číny schválen. Kritici zákona argumentují, že tento zákon prosazuje pekingská vláda a že ho bude používat jako nástroj k deportaci aktivistů, disidentů a politických oponentů do vězení v Číně. Carrie Lam v pondělí uvedla: "Tento zákon neprosazuje Čína. Nedostala jsem ohledně něho z Pekingu žádné instrukce. Odpor vůči tomuto zákonu je nedorozuměním. Zákon prý zabraňuje tomu, aby se Hongkong stal útočištěm pro kriminálníky." ZDE