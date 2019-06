Sponzored by PPF

13. 6. 2019 / Bohumil Kartous

"Poslední dva roky jsem měl možnost sledovat politický život republiky zevnitř. Je to drtivá zkušenost, vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, vidět neřešení příčin důležitých společenských problémů. Vidět stádnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy spousty našich elit," tvrdil Václav Klaus ml., když. Svou politickou sólo kariéru odstartoval s heslem "Vezmeme si naši zemi zpátky", dvěma poslaneckými mandáty transferovanými z ODS, partou politických turistů a obrazem otce v zádech. Kardinální otázkou je, komu vlastně tomuto zemi chce vracet a které elity jsou pokrytecké, sobecké a hloupé.pravděpodobně na mysli neměl. A zřejmě ani Daniela Křetínského, jemuž patří mediální skupina CNC, v jejíž stáji parkuje i server Info.cz. Ten se - pravděpodobně shodou okolností - v průběhu posledních měsíců transformuje na médium, které má dle informací z mediálního průmyslu vytvořit nový silný hlas české pravice a vydává, v němž jde o to vysvětlit naprosto demagogická tvrzení pana poslance a ukázat na podstatu. Samozřejmě důležitou a zcela legitimní. Možná i proto, že, za kterou stojí pan Ochvat, bývalý tiskový mluvčí Klause seniora. Shodou okolností...





Obávám se, že tentokrát kolega Cvek neodhaduje správně. Pokud dobře čtu celkovou konstrukci táhel a pák v pozadí tohoto nového politického projektu, za touto stranou stojí poměrně propracovaný business plán a dlouhodobý funding, jenž nepočítá s rychlou návratností. Investorům půjde o dlouhodobý dopad a pokud vše dopadne podle předpokladů, jde o to vytvořit životaschopný politický vehikl do období následujícího po roce 2021. Alternativu k Andreji Babišovi, která bude směle zápolit populismem, ale přidá k tomu chutě i předstírání vlasteneckých orgasmů a šovinistický cirkus pána, jehož zdaleka nejdůležitějším politickým kapitálem je snadná zapamatovatelnost a politické jméno.





v současnosti bojujících za to, aby se Praha dostala do rukou osvědčených v koalici ODS, Ano a TOP09) to může být i Echo24 nebo celá plejáda vysloveně dezinformačních webů, pro které má Klaus junior již nyní velkém pochopení. A oni najdou pochopení pro něj. Nadějeme se pravděpodobně toho, co žádný z předchozích pokusů o vytvoření účelového politického subjektu k dispozici neměl. Mediální podporou z podstaty zdravým a českým zájmům nakloněným názorům pana Klause budou přizvukovat nejen různé servery, které k agendě tohoto tipu nemají nijak daleko. Vedle různých výhonků CNC () to může být i Echo24 nebo celá plejáda vysloveně dezinformačních webů, pro které má Klaus junior již nyní velkém pochopení. A oni najdou pochopení pro něj.





Fakt, že současné obsazení připomíná okresní politický přebor, ještě nemusí znamenat nic zásadního z dlouhodobé perspektivy. Stačí několik měsíců stabilních slibných výsledků v předvolebních průzkumech a strana Klause juniora může rychle posílit o další zkušené kariéristy, kteří si vyhodnotí situaci tak, že je na čase překreslit politickou mapu ČR. Podobně se to dělo i s hnutím Ano, jehož vstup na scénu byl bizarní, ovšem s projevenou ochotou porazit stávající politickou mafii a "vrátit zemi zpět" se ukázalo, že obrátit na víru lze kdekoho. Proč by to nešlo znovu, když je ta urgence opět tak živá a nový mesiáš přichází...

Možná už není tak těžké si odpovědět na otázku, kdo je to "my" a jak toto my souvisí s nároky na Českou republiku. Nová strana nemůže mít doposud žádné členské příspěvky, nemůže mít příspěvky státu z absolvovaných voleb, může mít pouze finanční podporu ze soukromých zdrojů. Těch bude třeba nemálo, neboť další řádné parlamentní volby mají přijít až v roce 2021 a do té doby se bude muset strana etablovat. A byť jsou Klaus ml. i jeho otec pro česká média velmi atraktivní, neboť ochota rozlišovat mezi blábolem a věcným politickým názorem vesměs prohrává před vidinou velké návštěvnosti, to samo o sobě může stačit zhruba na toho půl procenta,Boris Cvek.