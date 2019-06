Volba členů mediální rady ČTK

18. 6. 2019

Vážené poslankyně a vážení poslanci hnutí ANO2011 za kraj hl. m. Prahu,



omlouvám se, že Vás oslovuji takto společně. Obracím se na Vás ve věci volby členů do mediální rady ČTK. V minulém kole získal největší podporu Michal Semín, údajně díky podpoře poslanců ANO. Protože mi na vývoji směřování České republiky a jejích veřejnoprávních médií záleži, tímto Vás chci požádat, abyste zvolili vhodnějšího kandidát, píše Josef Kalčík.

Zastávám názor, že v mediálních radách mají zasednout vyzrálé, vzdělané osoby s přehledem, které budou přispívat v maximální míře k tomu, aby veřejnoprávní média přinášela kvalitní vyvážené zpravodajství. V dnešní době dezinformací, fake news a bohužel i díky oligarchizaci mediální scény je toto poslání naprosto klíčové pro to, aby veřejnost měla důvěryhodný zdroj informací. Dle mých skromných informací považuji za velmi nepravděpodobné, že by se něco podobného dalo od pana Semína čekat - vzhledem k jeho dosavadnímu působení na mediální scéně, které velmi dobře zmapoval tento článek: https://a2larm.cz/2019/06/jeste-hlubsi-dno/ Dlouhodobě se mu věnují Britské listy blisty.cz např. https://blisty.cz/art/95907-des-antisemitu-a-konspiracniho-teoretika-semina-prosazuje-ano-a-spd-do-rady-ctk.html Chápu, že vzdělaný a samostatně uvažující člověk komplikuje politikům práci. Stejně tak je to s nezávislými médii - kladou nepříjemné otázky, které někdy možná "odvádějí od makání". Je na Vás, zda-li se rozhodnete pro člověka, u kterého je pravděpodobné, že bude zodpovědnou mediální práci mařit, byť možná v dobré víře pod vlivem svého osobního přesvědčení. Dnes můžeme naštěstí takřka denně vidět v televizi dokumenty o tom, kam s podobným přesvědčením a hodnotami přivedl Adolf Hitler Německo po první světové válce. A pevně doufám, že člověka podobných hodnot a smýšlení do mediální rady ČTK volit nebudete. Pokud by se tak stalo, myslím, že byste lidem demonstrujícím za posílení nezávislosti justice (Milion chvilek pro demokracii) zavdali další důvod k znepokojení a dalším požadavkům z jejich strany. Naopak budu rád, pokud mne informujete na základě jakých kritérií kandidáty do mediálních rad posuzujete a podle čeho pro ně budete hlasovat.S přáním všeho dobréhoMgr. Josef KalčíkPraha 5