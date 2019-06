Ve východoněmeckém Zhořelci zvolili primátorem rumunského imigranta

18. 6. 2019

Foto: Octavian UrsuHerci a režiséři apelovali na voliče ve Zhořelci, aby nepodpořili stranu Alternative für Deutschland a "nenávist a nepřátelství"



Rumunský imigrant Octavian Ursu z Křesťanskodemokratické strany (CDU) byl v neděli zvolen primátorem v druhém kole hlasování ve východoněmeckém Zhořelci poté, co se spojily tři politické strany s cílem porazit kandidáta strany Alternative für Deutschland a poté, co tam vystoupily celebrity z filmového průmyslu proti ultrapravicové straně.



Octavian Ursu byl zvolen teprve poté, co Strana zelených a Die Linke souhlasily, že stáhnou své kandidáty a sjednotí se v podpoře pro kandidáta CDU.









V prvním kole hlasování 6. května zvítězil totiž kandidát AfD, bývalý policista Sebastian Wippel. Získal tehdy 36,4 procent, o šest procentních bodů více než Ursu.



Ursu, hudebník, který hraje na klasickou trumpetu, v neděli v druhém kole hlasování získal 55 procent, o 10 procent více než Wippel.



Herci, režiséři a další celebrity, které natáčeli ve Zhořelci, apelovali na občany, aby hlasovali proti AfD. Petice požadovala, aby nepodlehli "nenávisti a nepřátelství, nesvárům a vylučování lidí".



Annegret Kramp-Karrenbauer, celostátní šéfka strany CDU, která má nahradit Angelu Merkelovou, se dopustila vážného faux pas, když napsalal na Twitteru, že "vítězství Octaviana Ursu a CDU v Sasku ukázalo ve Zhořelci, že občanskou mocí proti AfD je CDU."



Její tweet se setkal s bouří protestů. Erik Marquardt za Stranu zelených, která stáhla svého kandidáta poté, co v prvním kole získal 28 procent hlasů, reagoval na Twitteru: "Než se dostanete k tomu, abyste poděkovala levicovým stranám za to, že umožnily toto vítězství, v Grónsku zřejmě roztaje všechen led, že?" O dvě hodiny později byla Kramp-Karrenbauerová nucena v podstatě svůj tweet popřít, když napsala: "Vítězství Octaviana Ursu je vítězstvím široké aliance, za což jsem vděčna."



Bylo to jedno z mnoha četných faux pas, za něž je Kramp-Karrenbauerová kritizována.



Zhořelec na polsko-německé hranici má pověst německého Hollywoodu. Je to malebné město, které nebylo zničeno za druhé světové války. Každoročně tam přijíždí 300 000 turistů, ale desetitisíce mladých lidí z města za posledních třicet let odjely, protože je tam vysoká nezaměstnanost. Namísto toho se do města přistěhovali důchodci ze západního Německa, které tam přilákaly levné ceny a malebnost města.



Hlasování ve Zhořelci se považuje za test toho, jak se umístí ultrapravicová strana AfD ve spolkových volbách na podzim. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že bude mít velké volební úspěchy v Sasku, v Braniborsku i v Durynsku. Podle listu Die Welt je varovné, že ve Zhořelci získal kandidát AfD 45 procent hlasů. Tyto voliče od ultrapravicové strany neodradily ani apely celebrit.



Ultrapravicová AfD má zastoupení ve všech 16 spolkových zemích Německa.



Podrobnosti v angličtině



V prvním kole hlasování 6. května zvítězil totiž kandidát AfD, bývalý policista Sebastian Wippel. Získal tehdy 36,4 procent, o šest procentních bodů více než Ursu.Ursu, hudebník, který hraje na klasickou trumpetu, v neděli v druhém kole hlasování získal 55 procent, o 10 procent více než Wippel.Herci, režiséři a další celebrity, které natáčeli ve Zhořelci, apelovali na občany, aby hlasovali proti AfD. Petice požadovala, aby nepodlehli "nenávisti a nepřátelství, nesvárům a vylučování lidí".Annegret Kramp-Karrenbauer, celostátní šéfka strany CDU, která má nahradit Angelu Merkelovou, se dopustila vážného faux pas, když napsalal na Twitteru, že "vítězství Octaviana Ursu a CDU v Sasku ukázalo ve Zhořelci, že občanskou mocí proti AfD je CDU."Její tweet se setkal s bouří protestů. Erik Marquardt za Stranu zelených, která stáhla svého kandidáta poté, co v prvním kole získal 28 procent hlasů, reagoval na Twitteru: "Než se dostanete k tomu, abyste poděkovala levicovým stranám za to, že umožnily toto vítězství, v Grónsku zřejmě roztaje všechen led, že?" O dvě hodiny později byla Kramp-Karrenbauerová nucena v podstatě svůj tweet popřít, když napsala: "Vítězství Octaviana Ursu je vítězstvím široké aliance, za což jsem vděčna."Bylo to jedno z mnoha četných faux pas, za něž je Kramp-Karrenbauerová kritizována.Zhořelec na polsko-německé hranici má pověst německého Hollywoodu. Je to malebné město, které nebylo zničeno za druhé světové války. Každoročně tam přijíždí 300 000 turistů, ale desetitisíce mladých lidí z města za posledních třicet let odjely, protože je tam vysoká nezaměstnanost. Namísto toho se do města přistěhovali důchodci ze západního Německa, které tam přilákaly levné ceny a malebnost města.Hlasování ve Zhořelci se považuje za test toho, jak se umístí ultrapravicová strana AfD ve spolkových volbách na podzim. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že bude mít velké volební úspěchy v Sasku, v Braniborsku i v Durynsku. Podle listu Die Welt je varovné, že ve Zhořelci získal kandidát AfD 45 procent hlasů. Tyto voliče od ultrapravicové strany neodradily ani apely celebrit.Ultrapravicová AfD má zastoupení ve všech 16 spolkových zemích Německa.Podrobnosti v angličtině ZDE

0