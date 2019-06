Rozhovor Britských listů 223. Proč vraždí lidi jiné lidi za to, čím si o nich chybně myslí, že jsou?

14. 6. 2019





Na 45. mezinárodní konferenci European Broadcasting Union promluvil douholetý slavný rozhlasový a televizní reportér společnosti BBC Fergal Keane o své osobní zkušenosti z genocidy ve Rwandě, k níž došlo právě před pětadvaceti lety, a pohovořil také o několika dalších velmi významných aspektech novinářské práce. Toto jeho vystoupení se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 14. června 2019.







Fergal Keane, BBC Africa reporter, speaks about his personal experiences from the genocide in Rwanda, which he reported upon twenty-five years ago. He spoke during the 45th EBU International feature conference in Castlemartyr, Cork, Ireland.







