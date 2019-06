Red herring z Kosteleckých uzenin, čili Anežka Hrůzová z Litoměřic

21. 6. 2019 / Karel Dolejší

Počátkem "zlatých devadesátých" chtěli průmysloví lobbisté a další manipulátoři veřejným míněním po "průměrném Čechovi", jenž mateřské mléko stejně jako názory na občanské protesty nasál z normalizovaných plastových sáčků, aby nesnášel a nenáviděl "podezřelou" ekologickou či lidskoprávní menšinu. Na Jižní Moravě "kdosi" objížděl JZD a burcoval traktoristy či ošetřovatele dojnic, že zlí ekologové z Brna úpravou hladiny novomlýnských nádrží hodlají poctivé zemědělce připravit o práci. Na jihu Čech dokonce i v regionálním tisku "zasvěcení" šířili zvěsti, podle nichž protestující proti Temelínu dostávají 80 marek za den. Ještě později přibyl "argument", podle kterého i budovatelé cyklostezek spiknutí se zákeřnými Sudeťáky hodlají podvázat rozvoj infrastruktury v českém pohraničí. Atd.

Model podobných kampaní je vždy podivuhodně prostý: Za viditelnými organizacemi se bez jakýchkoliv důkazů fabuluje existence neviditelných organizačních struktur, které "zdánlivě spontánní" akce řídí s využitím údajných masivních finančních zdrojů ze zahraničí. Neexistuje ovšem žádné ověřování fantastické hypotézy - té se "ve slušné společnosti" přece automaticky věří...

Rozdíl mezi "zlatými devadesátkami" a současností ovšem spočívá v tom, že dnes má normalizační Čecháček pohádkářům uvěřit, že zákeřní židáci spiknutí se Sudeťáky, zednáři a sklolamináty získali na svou stranu třetinu národa ZDE. A pročpak? Na to odpověděl v proslulém normalizačním hitu již Josef Laufer - "dolar byl důvod".

Kampáň a podvod, tyhlety transparenty a pochody, vždyť je to vymyšlený a zaplacený z ciziny! Chápeš to konečně? Výborně! Přidal jsi blankytu do křídel míru!

A od čeho že se současnými dezinformačními kampaněmi odvádí pozornost?

Od faktu, že zatímco policejní šéf zodpovídající za řádné vyšetření Babišových kauz právě končí ZDE, masové občanské protesty proti vládě politické divize Agrofertu teprve začínají.