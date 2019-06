Jak označit tuto éru americké zahraniční politiky?

24. 6. 2019

I ta nejpřemýšlivější a nejvěcnější americká administrativa by vypadala jako improvizující a nekonzistentní, pokud by nepřišla s organizující "nálepkou" pro dobu a celkovou americkou strategii, napsali Mara Karlinová a John E. McLaughlin.

"Co že je po jméně?" ptá se Julie pochybovačně Romea v shakespearovském dialogu. Avšak v zahraniční politice, a zejména v té americké, mohou být jména velmi užitečná. Mohou zachytit podstatu éry, stát se značkou strategie, nebo popsat, jak uvažovat o vítězství, porážce a tradici.

A ačkoliv jména lze zvolit špatně, ta, která jsou užívána, mohou zprostředkovat společnosti, armádě, spojencům, partnerům a protivníkům, co je kolektivně zakoušeno - a proč. Nyní, nějakých osmnáct let po útocích z 11. září, nastal čas zvážit, zda je ještě možné nazývat tuto éru - periodu charakterizovanou velmi neobvyklými hrozbami a bublající nejistotou.

Zachovejte unii, zachraňte demokracii, poražte nacisty, zadržte Sověty - tyto slogany pomohly definovat přítomnost a minulost USA. Ale zatímco USA procházely dvěma klíčovými zlomovými body poválečné doby - pádem SSSR a útoky z 11. září - neobjevila se žádná konsensuální fráze nebo koncepce, která by zprostředkovala všem publikům, kde se země nachází a kam míří. Mělo by to být pro americké stratégy důvodem ke znepokojení? Náš závěr zní: Zatím ne. Tato éra, ať už ji historikové nakonec označí jakkoliv, je prostě příliš složitá a dosud fluidní, aby se dala označit jedinou nálepkou nebo heslem. Avšak zkoumáním toho, proč je tomu tak, nám může hodně říci o tom, kde se USA z geopolitického hlediska nacházejí - a o tom, co je čeká.

Jedním z důvodů, proč nálepky nesedí, je, že charakteristika této éry dost dobře nedrží pohromadě. Vezměte v úvahu, že z amerického pohledu dva nejzřejmější trendy posledních dekád představují jednak vzkříšení velmocí usilujících o potlačení nebo oslabení amerického vlivu; a za druhé americké zapojení do takřka nepřetržité války z velké části na území menších mocností a proti protivníkům, jimž chybí konvenční vojenská síla.

