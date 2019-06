ČSSD se obětovává pro naši zemi

Při hlasování o nedůvěře vlády kromě Aňáků nepřinesou potřebné hlasy ani okamuristi, ani komunisti, ani tři trikolóristi a obdrží za to odměny.



Ministerstvo zahraničí obdrží nejspíš nějaký Zemanův oblíbenec, takže se můžeme rozloučit s prozápadním směřováním země: následuje kurs Rusko, Čína a Dny severokorejské kultury.



Rusko dostane jaderku za gigantický úvěr, kterým si nás k sobě připoutá na dlouhé dekády bez ohledu na to, kdo bude příští nebo přespříští premiér.

Ministerstvo vnitra obdrží kdokoli všehoschopný a ve spolupráci s již ovládnutým ministerstvem spravedlnosti nastane rychlá demontáž právního státu zhruba v Orbánově stylu.



Prvními okamžitými kroky bude zaříznutí veřejnoprávních médií, odvolání klíčových státních zástupců a vyšumění kriminálních problémů Andreje do Babiše. Následují policejní razie v Economii a v Seznam a.s. bez výsledku, ale s o to jasnější výstrahou.



Pro další dění se zajeďte inspirovat do Budapešti. Do příštích voleb je daleko, za dva a čtvrt roku se toho stihne hodně.

Po čem touží Miloš Zeman? Po tom, až to ČSSD nevydrží s nervama a z vlády opravdu odejde. Proto hraje "Staňkův gambit": na pomateném ministrovi kultury mu záleží ze všeho nejmíň (ne že by snad Zemanovi někdy záleželo na NĚKOM, v pozitivním slova smyslu), tato osůbka se mu však dokonale hodí k rozpalování svých bývalých spolustraníků do běla.

Následná vláda pak bude vládou formálně Babiše, ve skutečnosti Zemana. Dnes ji drží pod krkem, ale nepevně - socdem nejsou Zemanovi spojenci a pochopitelně ani Babiš nechce být prezidentovou loutkou.



Ve variantě menšinové samostatné vlády ANO (popř. ANO+Trikolóra, která se taky může přeběhy rychle namnožit) ji bude mít v dokonalé kravatě: JAK odvolání vlády vyslovením nedůvěry přes komunisty, TAK jmenování nové má v ruce pouze on.



Je to až neuvěřitelné: supermenšina čtvrté a páté strany na pásce a jejich řídící důstojník Zeman určují, kdo v této zemi bude, případně nebude vládnout. A to vše za dodržení ústavních pravidel.

Je dnes jen jedna strana, která tomuto scénáři brání a tou je sociální demokracie. ČSSD dnes je evidentním NEPŘÍTELEM Babiše, kterého drží aspoň trochu na uzdě tím, že je s ním ve vládě - ano, takové jsou paradoxy politiky.



ČSSD za to samozřejmě krvavě platí, pravděpodobně svým sebezničením. Vydrží do voleb a do dalšího parlamentu se již nedostane; poděkujme jí pak aspoň za to, že zemřela smrtí hrdinů.