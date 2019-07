Papírnický slogan chce změnu

1. 7. 2019 / Pavlína Antošová

Nehodlám provokovat, i když to vzhledem k načasování textu třeba tak vypadá. Jenže uplyne pouhý měsíc, a už se větší či menší papírnické obchody budou snažit zvýšit prodejnost školních potřeb. Což samozřejmě podpoří náležitě vystaveným poutačem.





Z rodičovského i učitelského pohledu potvrzuji, že pokyn „Zpátky do školy“ je během srpnových týdnů zbytečně stresující. V tu dobu si můžeme rok co rok vychutnat hrubínovský čas – s mírným stínem smutkem z vrcholícího léta, ale také s posílenou možností prožít něco mimořádného. Proč by nám do takové doby mělo vstupovat něčí úsilí o odbyt zboží?



Zároveň vím, že tematický slogan papírníků zrušit nelze. To by zákazníci museli příslušné obchody z velké části bojkotovat. Což je například u obchodního řetězce, umístěného příhodně na cestě z práce domů, představa opravdu naivní. Dá se ale provést změna – koneckonců mezi srpnem a zářím přece nenastává vzduchoprázdno.



A právě plynulý přechod, o který by měli všichni zúčastnění usilovat, určitě lze slovně vyzdvihnout. Místo věčně stejného otravného pokynu by bylo možno zkusit doporučení, které by ještě víc upozornilo na velkou šíři nabídky. Třeba „Pro všechny druhy poznání“… Obrovskou část toho nejcennějšího přece určitě nabýváme mimo školní lavice. Nebo „Pro poznání bez elektroniky“… protože na vandrech snad ani dnes nekoukají všichni účastníci do mobilů. Případně „Pro pohodové září“… které kdysi Vojtěch Steklač nazval prodlouženými prázdninami. A tak dále a tak podobně.



Zobrazené zboží by mohlo tvořit kombinaci fotografických alb, neutrálně působících sešitů v tvrdých deskách (jež mohou posloužit například jako cestovní deníky) a několika diskrétně vykukujících školních potřeb. (Nakonec i cimrmanologové zdůrazňují, jak je dobré právě v cestovním deníku podtrhávat názvy kapitol červeně). Možná by nebylo od věci, kdyby si různá papírnictví zasoutěžila o nejvstřícnější slogan; a taková akce by se dala vystavět na zákaznickém hlasování.



Ale teď už opravdu v duchu nynějších hodin a dnů: Přeji krásné, žádnou výkladní skříní nezkalené a naplno prožité léto.



0