Imigrantům na texaské hranici nařídili strážci, aby pili ze záchodové mísy

Američané začínají organizovat demonstrace před těmito šokujícími vazebními středisky.



Je těžko uvěřitelné, že toto (viz níže) jsou záběry z USA v roce 2019, konstatuje producent Channel 4 New Ben de Pear:



BREAKING: Office of the Inspector General releases new pictures of overcrowding at Border Patrol Facilities in TX. One senior manager calling this a “ticking time bomb.” #Immigration #ICE @NBCNews pic.twitter.com/bQdde1LYmB