Grigorij Judin: Putinovo Rusko je "rozkládající se plebiscitární stát"

10. 7. 2019

Rusko je plebiscitární stát, říká sociolog Grigorij Judin z moskevské Vysoké školy sociálních a ekonomických věd. A nyní se nachází "ve stádiu rozkladu" - jak z důvodů společných všem podobným státům, tak kvůli těm, jež jsou pro putinský režim specifické.

"Společným problémem všech režimů plebiscitárního typu je, že jsou postaveny na myšlence, že je nezbytné jmenovat někoho do jejich čela a že dále celý aparát, včetně parlamentu, jakýchkoliv legislativních orgánů a všech orgánů operační administrativy mu budou podřízeny."

Všechny zmíněné orgány budou prostě "fungovat jako byrokracie", vysvětluje Judin. Tato myšlenka sice zní velmi přitažlivě, "ale končí to vždycky stejně, když kvalita této byrokracie velmi rychle klesá. A lidé se začínají dívat jinak na muže na vrcholu, který má všechnu tu moc a myslí jen na to."

Časem se muž na vrcholu stává zajatcem byrokracie kterou vytvořil a která mu posílá zákony a nařízení, které by možná sám nevydal, ale které musí ve stále větší míře odsouhlasit - protože odmítnutím těch, kdo jsou pod ním, by zpochybnil i své vlastní postavení. Putin právě čelí takovému dilematu.

Ale působí i další faktor. Rusko představuje "depolitizovanou zemi", v níž se stále více lidí nestará o to, co režim dělá, a žije odděleně od něj. To představuje "vraždu veřejné politiky", protože všechna skutečná rozhodnutí jsou prováděna nikoliv se zapojením obyvatelstva, ale za scénou, v prezidentské administrativě.

Takovou situaci lze udržet jen po určitou dobu. Časem si lidé začnou přát možnost mluvit do věcí a použijí jakýchkoliv prostředků, aby mohli obnovit veřejnou politiku. To se nyní děje v Moskvě, kde se objevila "sjednocená demokratická opozice".

Dopady této integrace se mohou projevit dříve, než by kdo předpokládal, protože Putin a celá jeho elita nemohou s lidmi normálně hovořit. Rusové to vidí a také to urychluje rozklad plebiscitárního státu, který zavedl Putin v přesvědčení, že vydrží přinejmenším po dobu jeho života.

