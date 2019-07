Quo usque tandem abutere patientia nostra!

12. 7. 2019 / Karel Dolejší

Hradníprý čeká na Babišovu "nabídku", po níž zváží, zda "mu to stačí", aby odvolal ministra kultury Staňka ZDE . Spekuluje se o výměně na postu šéfa BIS nebo o (ruské) dostavbě Dukovan.

Už jste dnes nabídli prodavačce v potravinách něco za to, že vám laskavě prodá rohlíky? Uplatili poštovního doručovatele, aby vám milostivě předal vaši zásilku? Strčili tučnou obálku dodavateli elektřiny, abyste nezůstali bez proudu?

Jistěže nic z uvedeného neděláte. To co chcete po všech výše zmíněných protějšcích je prostě jen to, aby vykonali práci, za kterou jsou placeni.

Česká republika je parlamentní republikou, kde reálného šéfa exekutivy představuje premiér řídící vládu coby vrcholný orgán výkonné moci - vládu, jež je mimochodem ústavně odpovědná také za jednání prezidenta.

Chcete-li, řádně jmenovaný premiér zastává ve skutečnosti v řadě ohledů post šéfa hradního podnájemníka - ať ten byl zvolen jakkoliv a ať se mu to líbí, nebo nelíbí. Vykládat pravomoci podle čl. 62 ústavy tak, že si prezident "rozmyslí", zda vyhoví návrhu premiéra na odvolání ministra, případně si dokonce počíná jako vyděrač, který počká, zda výměnou obdrží dostatečně vysoký úplatek, to patří k věcem, které autoři ústavy rozhodně na mysli neměli.

Naivně předpokládali, že prezident bude prostě plnit své povinnosti bez zbytečných odkladů a potíží. Zmýlili se, to je už zatraceně zřejmé. A ještě více ti, kdo zavedli přímou prezidentskou volbu bez vazby na systém politických stran.

Zemanova prezidentská kancelář v roce 2017 překročila rozpočet o více jak 80 milionů, když celkem toho roku utratila přes půl miliardy korun ZDE. V roce 2018 to bylo stále ještě takřka 390 miilionů korun ZDE. Zemanovy chlebíčky a slivovička v regionech, sebeprezentační výlety do Číny či druhá volební kampaň přišly už daňové poplatníky dohromady bratru na dvě miliardy korun ZDE.

Za to, aby ouřada Zeman bez řečí dělal svou práci - jak mu předepisuje ústava, na níž přísahal - jsme tedy i bez Babišových úplatků všichni zaplatili víc než dost.