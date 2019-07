Britský velvyslanec ve Washingtonu po Trumpově útoku odstoupil ze své funkce

10. 7. 2019

Sir Kim Darroch, britský velvyslanec ve Washingtonu, který se octl v ohnisku diplomatického konfliktu, poté, co byly ve snaze ho zdiskreditovat prozrazeny jeho tajné depeše do Londýna, v nichž varoval, že Trump je nekompetentní blb , ze své funkce nyní odstoupil.Učinil to poté, co usoudil, po sledování úterní televizní debaty mezi kandidáty na nového britského premiéra Borisem Johnsonem a Jeremym Huntem, kterého skandálně budou volit jen britští penzisti - členové Konzervativní strany (je to 0,3 procenta britských voličů). V té debatě Johnson odmítl Darrocha podpořit a vyjádřil ochotu lézt Donaldu Trumpovi kamsi.