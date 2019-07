Vyšlo spiknutí zničit britského velvyslance ve Washingtonu z Brexit Party?

14. 7. 2019



Deník Sunday Times v neděli upozorňuje, že Brexit Party Nigela Farage má zatraceně blízko k prozrazení tajných, vůči Trumpovi kritických depeší britského velvyslance Kima Darrocha. Bylo totiž zjištěno, že novinářka a aktivistka Isabel Oakshott, která tajné depeše zveřejnila v bulvárním listě Mail on Sunday, má poměr s Richardem Ticem, předsedou tzv. Brexit Party.



Britské bezpečnostní služby konstatují, že indentifikovaly podezřelou osobu v britské státní službě uprostřed "paniky" ve Whitehallu, že "probrexitérský Kim Philby (špion)" se snaží zdiskreditovat britské státní úředníky, o nichž usoudil, že dostatečně nadšeně nepodporují brexit. Scotland Yard a výzvédné služby jsou přesvědčeny, že nedávný útok proti britské státní službě provedl britský státní úředník s přístupem k historické dokumentaci britského ministerstva zahraničí.Známí Oakeshottové, 45, potvrdili, že chodí s Richardem Ticem už od loňska.Tice a Oakeshottová popírají, že by hráli jakoukoliv roli v prozrazení Darrochových tajných depeší. Informace o poměru mezi Ticem a Oakeshottovou však posilují podezření, že Darroch byl zlikvidován, aby byl nahrazen ve Washingtonu "probrexitovým podnikatelem", tedy Ticem.Když byly Darrochovy depeše prozrazeny, Farage napsal článek, požadující, aby byl Darroch vyhozen a Tice napsal na Twitteru totéž. Jeden britský diplomat se vyjádřil: "Zdá se, že kolem celé této aféry je množství otisků prstů lidí z Brexit Party a kolem Farageho."Tice nepopřel, že Oakeshottová s ním probírala podrobnosti z Darrochových depeší před tím, než je zveřejnila. Popírá však, že by měl cokoliv společného s jejich získáním.Scotland Yard ve spolupráci s MI6 potvrdili, že prozrazení depeší nebylo dílem zahraničních hackerů. Zdroj ve Whitehallu uvedl: "Policie a tajné služby využívají plnou sílu státu. Jsou přesvědčeny, že vědí, kdo ty depeše prozradil. Dávají nyní dohromady případ tak, aby uspěl u soudu. Byl to někdo s přístupem k historické dokumentaci. Ukradl velké množství materiálu."Velvyslanci Darrochovi sdělil šéf štábu v Bílém domě Mike Mulvaney po prozrazení jeho tajných depeší, že prozrazení depeší nepovede k narušení americko-britských vztahů. O den později však začal Trump Darrochovi hystericky nadávat na Twitteru, což vedlo k Darrochově rezignaci.Farage v sobotu popřel, že vyprovokoval Trumpa k tomu, aby Darrochovi začal nadávat na Twitteru.Farage a Tice spolupracovali s milionářem Arronem Banksem na kampani za brexit před referendem r. 2016. Farage, Banks a další brexitéři, Raheem Kassam a Andy Wigmore, byli prvními Brity, které přijal Trump po svém volebním vítězství. Knihu o nich, Zlí chlapci brexitu, napsala Oakeshottová.Oakeshottová byla loni obviněna, že utajila emaily, z nichž vyplývá, že Banks měl více schůzek s ruskými diplomaty, než co přiznal.Oakeshottová zdůraznoila: "Richard s těmi depešemi neměl nic společného. Nikdy je neviděl, nikdy s nimi nepracoval a nepodílel se na jejich získání." Dodala, že má povinnost chránit své zdroje.Podrobnosti v angličtině ZDE