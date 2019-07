Trump: "Mohou vypadnout, když se jim to u nás nelíbí." Vyjádřil se rasisticky o levicových poslankyních ještě agresivněji

16. 7. 2019

“Does it concern you that many people saw that tweet as racist and that white nationalist groups are finding common cause with you on that point?”



Trump: “It doesn't concern me because many people agree with me.”



President Trump responds to questions about his racist tweets.

To jsou lidi, kteří jestliže se jim to tady nelíbí, mohou odjet. A já nevím, komu budou chybět. Někdo možná ano.





Trump také lživě obvinil jednu levicovou poslankyni, že údajně "chválila Al Kajdu". Je to lež:





Trump falsely accused Ilhan Omar today of praising al Qaeda.



She never did.



He was referring to a 2013 clip circulating in conservative media. Even that clip doesn't include any praise.



Full context in my fact check with @sarahcwestwood: https://t.co/SZOsVWf2hS — Daniel Dale (@ddale8) July 15, 2019



Znepokojuje vás, že mnoho lidí považuje ten váš tweet za rasistický a že bělošské nacionalistické organizace mají nyní s vámi v této věci společné názory?Neznepokojuje mě to, protože mnoho lidí se mnou souhlasí. A já jenom říkám, když chtějí odejít, ať vypadnou. Neříkám navždycky. Píšu odejděte, jestliže chcete. Ale to, co ten tweet říká, Johne, co ten tweet říká, když jsou nespokojené se Spojenými státy, když nás pořád jen kritizují, vidíte ty lidi, jak pořád chodí a kritizují Spojené státy... Burza teď právě dosáhla nejvyššího vrcholu v historii. Všichni tito vynikající výrobci, jsou to vynikající podnikatelé, zaměstnávají mnoho lidí, a máme tady i řadové zaměstnance. Mají dosud nejlepší rok v historii. Smím to říct? Je to správný výrok?Tohle to jsou lidi, kteří podle mého názoru naši zemi nenávidí. Můžete si říkat, co chcete, ale přečtěte si seznam všechno, co řekli, a já jen říkám, když se jim to tady nelíbí, mohou odejít. Mohou odejít. A víte co? Jsem si jist, že mnoha lidem nebudou chybět. Ale oni musejí milovat naši zemi. Jsou to poslankyně Kongresu. A já jsem neřekl žádná jména, ale to jsou lidi, ticho, ticho, ticho, ticho, ticho, ticho.