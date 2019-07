Dnešní odpor mládeže proti Babišovi a Zemanovi je nejslabší a nejméně připravený v dějinách

18. 7. 2019 / Marek Beneš

Reakce na článek Karla Dolejšího "Nadějné vyhlídky po Česku. Souboj generací?"



V roce 1976 francouzský sociolog Emmanuel Todd šokoval předpovědí rozpadu SSSR na základě demografických dat.



Pamatujte, demografie je všechno.



Je třeba si řici na rovinu, všechny ty protesty proti AB a MZ jsou generačním protestem. Mluvil jsem s některými aktivisty a potvrdili mi to. Ten narativ je zástěrka. Odpor mladých se po 30 letech od revoluce dal čekat, každá generace toto provede. Hlásí se ke slovu. Ale tento odpor mládeže je nejslabší a nejméně připravený v dějinách. Je třeba si uvědomit jeden paradox. Společnosti nevládnou staří, ale padesátníci. Ti, které revoluce roku 1989 vynesla k moci. Znám je, je to moje generace. A tito vládnoucí padesátníci jsou v poměrně dobré kondici a jsou schopni ještě 15 let řídit zemi a potom do funkcí posadit své děti.





Mladí jsou početně slabí, přikovaní k počítačům a těch aktivních je na počet málo. Mládež nemůže změnit svou budoucnost, když jí dělá problém i dojít do volební místnosti! Padesátníci si dobře spočítali, že za úplatek malého přídavku k důchodu seniorům se dá udržet moc. Je to relativně levné a funkční. A teď prosím otázka pro Karla Dolejšího: Co prosím udělali představitelé modernity pro to, aby jim seniorský elektorát neutekl? No, nic. Protože představitelé tzv. modernity nejprve voliče urazí a pak se diví, že nemají vliv.



Nejzajímavější je ta práce s tím slovem modernizace. Máme tu novou tezi: kdyby nebylo starých občanů, či těch politických dinosaurů, mohla tu začít tzv. modernizace. Tak jednoduché to údajně je. Prosím, a co si mohu pod tím představit? Jaký typ změny? Já nevím, jestli Karel Dolejší se v poslední době pohyboval v nějaké technologické firmě či mluvil s vysokoškoláky.



Naše schopnosti v ČR něco umět a něco vytvářet stále klesají! Většinu technologií, kteréu používáme, jsme pouze dovezli a byli jsme pouze natrénováni, abychom je částečně ovládali. Naše schopnost nové technologie vytvářet stále klesá! Klesají kreativní schopnosti lidí, klesá ochota pracovat, klesá počet lidí, kteří něco umějí. Demografický trend samotný bude smrtelný.



Fascinující kupříkladu je, jak se tu varuje, že tu vznikne atomovka v Dukovanech nebo kanál. Vychází se z toho, že když jsme atomovku uměli udělat, umíme to pořád! Jaká naivita. Já predikuji, že nejprve budeme 10 let papírovat a pak se zjistí, že atomovku nebudeme stavět, protože to nebudeme umět! Myslíte, že přeháním? Prosím zjistěte si na ČEZ, kolik kvalifikovaných atomových inženýrů nám v příštích letech půjde do důchodu a kolik absolventů nám dodá třeba ČVUT?



Tam bude bottleneck. Tam bude úzké místo každé modernizace. Prostě na ni nebudete mít dostatek kvalifikovaných lidi. Proboha, přestaňte snít. A sny o průmyslu 4.0 a robotizaci. Nejprve protřebujete dostatek kvalifikované síly na její implementaci a pak potřebujete dost lidí na údržbu robotizovaných pracovišť.



Já předikuji, že dostatek kvalifikováných lidí na jakoukoliv modernizaci nebude. Jednak se nenarodili, a jednak jich je málo na technických oborech, protože toto studium není cool.



Abych jen nestrašil, nabídnu, na rozdíl od Karla Dolejšího, řešení: Nutně potřebujeme do Česka dostat ročně 100 - 150 000 kvalifikovaných mladých lidí z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kazachstánu a dalších států bývalého SSSR. Jednak mohou mít technologické znalosti z jejich VŠ a jednat mluví rusky, to znamená, že nám za 6 měsíců mluví česky. A navíc krásný brain drain Ruska by byl tou nejlepší zbraní proti Rusku.



Obávám se, že ani tento smělý plán neprojde. Pak naše země nepředvede nic. I bez politických dinosaurů i bez starých. Ty nejsou hlavní příčinou úpadku. Hlavní příčinou je demografie sama.

