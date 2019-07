Boris Johnson: Klaun byl korunován, zatímco země hoří v pekle

23. 7. 2019





V Londýně je 33 stupňů Celsia, 0.2% národa promluvilo a VŮL (DUDE) se dostal prostřednictvím svých lží o banánech a kondomech do nejvyššího úřadu v zemi



No tak vidíte. Johnson lhal o počtech svých předvolebních vystoupení pouhých 30 vteřin poté, co se předseda Konzervativní strany Brandon Lewis zmínil, že jich bylo 16. Johnson okamžitě po něm mluvil o dvaceti. Nový britský premiér byl zvolen ohromujícím počtem 0,2 procent britských voličů: nemůžeme říci, že by vůle lidu nepromluvila, píše komentátorka Hannah Jane Parkinson.



Je docela pozoruhodné, že když nový premiér zahájí svůj inaugurační projev slovy: "Možná, že tu jsou lidé, kteří jsou ohromeni tím, co to proboha udělali."





V nejtrapnější chvíli svého projevu se Johnson zmínil o tom, že "Deliver, Unite, Defeat" není nejlepší volební heslo, protože tvoří zkratku DUD, ŠMEJD. Víte, že si to volební heslo vymyslel čistě proto, aby mohl pronést tento "bonmot", který ani nebyl vtipný. Dodal pak ještě jedno písmeno pro slovo "energise" a řekl: "My naplníme Británii energií, vole!"



Nikdy jsem nechtěla víc na místě umřít. Víte, Johnson, nedokáže ani vyjednávat se svýma vlastníma rukama, aby dokázaly normálně tleskat, nemluvě o vyjednávání s Evropskou unií:



Opravdu nevím, co říct. Nechápu, jak se člověk může prolhat o banánech a o kondomech do nejvyššího úřadu v zemi. Nechápu, jak člověk, jehož jedinou přípravou pro cokoliv je, že kreslí penis a varlata - ale latinsky! - skončí v nejvyšším úřadě.



Nechápu, jak člověk, který byl nahrán, jak nabízí, že nechá zmlátit novináře, se může dostat do nejvyššího úřadu. Nechápu, jak člověk, který byl dvakrát vyhozen z práce za to, že si velkopansky vymýšlel, se může dostat do nejvyššího úřadu. Nechápu, jak může člověk, jehož celá osobnost je tvořena výprodejem ze zkrachovaného obchodu se vtipy, se může dostat do nejvyššího úřadu. Rasista, notorický lhář, člověk, který způsobuje, že si myslíme, že jsme Machiavellimu řádně neporozuměli a že Pinocchion vypadá, že má nos jako knoflík.



Venku v Londýně je 33 stupňů. Nedá se určit, jestli lidi pláčou, nebo se potí. Nemůžeme udělat nic, dokud nedostaneme možnost volit. Kterou jsme tentokrát nedostali. Takže se trmacíme dál, proti slunci, a nese nás to bez zastavení do pekla.



