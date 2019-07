Šéf komunikací organizace LeaveEU: "Nacistická propaganda to dělala vynikajícím způsobem. Napodobujeme to."

27. 7. 2019

This is @AndyWigmore, @LeaveEUOfficial's Communications Director, talking about the Brexit campaign he ran under Arron Banks & Richard Tice in 2016, linking it to the Nazis.



I know, right! Listen!



Thank you @EmmaLBriant for your great work!



Full audio:https://t.co/9JNapeMtOK pic.twitter.com/xs1iUkYkWZ — Femi (@Femi_Sorry) July 27, 2019

"Propagandistická mašinérie nacistů, například: odstraníte veškerou tu odpornou hrůzu a ty věci. Bylo to velmi chytré, ten způsob, jak se jim podařilo dělat to, co dělali. V čistě marketingovém smyslu slova, člověk vidí tu logiku toho, co nacisté říkali, proč to říkali, jak věci prezentovali, a ten jejich vizuální materiál, všechno z té doby, a usoudíte, Ano, samozřejmě. A to je propaganda. Islámský stát, to je zajímavé... a vy to samozřejmě víte. Víte, když se na to dívám zpětně, byl jsem v centru téhle kampaně, uvědomuju si, samozřejmě, ono to vůbec není nové. Prostě používáme ty nástroje, které v této době máme k dispozici. Myslím, že rok 2016 byl naprosto unikátní. Myslím, že se to nikdy nedá opakovat. Myslím, že se nedají opakovat techniky, kterých lidé v roce 2016 použili. Byla to věc té doby. A Twitter a Facebook byly nástroji té doby pro politickou kampaň. Farage řekl, správně, imigrace musí být tím hlavním tématem. Jeho instinkt byl, že tak zvítězíme. A důvodem, proč jsme pořád dělali průzkumy veřejného mínění, bylo to, že jsme si pořád nebyli jisti, jestli je naše strategie správná. Zejména, když máte děsivé incidenty, jako byla vražda poslankyně Jo Coxové. To si pomyslíte: To je přehnané. A pak všechna ta kritika z médií. Vy jste vytvořili vlnu nenávisti a rasismu. Všechny ty věci, které zažil i Trump. Říkali jsme si: Možná jsme zašli příliš daleko. Vyzkoušet to ale jedině můžete tím, že zjišťujete, jaká je reakce. Londýn, tady, to je úplné jiná země než zbytek Británie. Na venkově, lidé měli úplně jiné důvody než Londýn. Ta vražda Jo Coxové byla smutná, ale názory lidí to nezměnilo. Nedošlo na ciferníku k žádné změně. Ten plakát "Bod obratu" (s fotografií barevných imigrantů), který jsme vydali, všechno, co jsme dělali bylo předem ověřeno a prozkoušeno. Takže zuřivá kritika tisku byla pochopitelná, ale lidi na venkově našemu materiálu rozuměli."