Španělsko: Jednání se stranou Podemos o vytvoření vlády "zcela ztroskotala"

26. 7. 2019

Před opakovaným hlasováním o důvěře vládě úřadující premiér socialistů Pedro Sánchez nemůže počítat s podporou levicové strany, píše Carlos E. Cué.

Úřadující španělská vláda považuje jednání se stranou Unidas Podemos o vytvoření vlády za "zcela ztroskotaná", oznámily zdroje uvnitř exekutivy. Z bezvýchodné situace obvinily "nepřijatelné" požadavky levicové strany vedené Pablem Iglesiasem.

Socialisté prohlásili, že kdyby ustoupili požadavkům strany výměnou za podporu v parlamentu, znamenalo by to "vytvořit dvě vlády" uvnitř jediné, přičemž většina sociální a ekonomické politiky by zůstala v Iglesiasových rukou.

Hlavním sporným bodem se stalo ministerstvo práce, které chtěla strana Podemos získat pod svou kontrolu.

