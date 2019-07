Blairův ředitel pro komunikace odešel z Labouristické strany. Píše Corbynovi, že volby nikdy nevyhraje

30. 7. 2019

Foto: Alastair Campbell



Alastair Campbell, ředitel Labouristické strany pro komunikace za někdejšího premiéra Tonyho Blaira, se rozhodl vystoupit z Labouristické strany. Napsal otevřený dopis Jeremy Corbynovi, že je Corbyn v současnosti pro Británii naprostou tragédií. Zcela s tím souhlasím, poznamenává Jan Čulík. Corbyn je nejen ideologicky zaujatý, ale prostě neschopný a hloupý. Nikdy jindy nebyla v Dolní sněmovně britská opozice tak slabá jako za Corbyna. Campbell píše:



Milý Jeremy,



Británie je v nebezpečí, Spojené království čelí existenční krizi, součinnost brexitu a toho, že Boris Johnson proměnil naši zemi v globální zdroj posměchu. Nevidím jedinou známku toho, že byste vy či váš úřad pochopili vážnost toho, co se děje, nemluvě o tom, že byste si vytvořili či začali realizovat strategii jak na to reagovat a jak to porazit. Ať už to popírá jakkoliv Johnson přijal strategii ničení a pálení, která záměrně směřuje k vytvoření okolností pro všeobecné volby - vytváří z EU, parlamentu a státní služby, v groteskním zkreslení pravdy, důvody, proč nemá jinou možnost než uspořádat předčasné volby.







Johnson se právem obává, že kdyby občané dostali férovou volbu v referendu, "divoký brexit nebo žádný brexit", alternativa zrušení brexitu by pohodlně zvítězila. Avšak Johnson je si jistý, že ve všeobecných volbách při volbě mezi vámi a jím by zvítězil on, a tak by získal mandát pro nejdivočejší formu brexitu, jaký by si jinak legitimně nemohl přisvojit. Znamená to, že se možná za pár týdnů budou konat volby, v nichž, podle všech současných analýz, vy velmi pravděpodobně nezískáte většinu.



Budoucnost této země je pro mě milionkrát důležitější než mé členství v Labouristické straně. (...) Kultura, kterou jste pomohl vytvořit, proměnila Labouristickou stranu v organizaci, která už nezastupuje mé hodnoty ani naděje, které mám pro Británii. Nevidím, že byste měli jakoukoliv strategii, která by alespoň vzdáleně reagovala na volební či strategické výzvy, které stojí púřed vámi. Naopak, pokud vidím vůbec nějakou vaši strategii, je to strategie, která povede k prohře.



Obávám se, že se země už zřejmě rozhodla, že vás nechce za premiéra. Neobviňuju vás za brexit a za spoušť, která vznikla v Británii. David Cameron a Theresa Mayová, Boris Johnson a Michael Gove, Nigel Farage a britská média vás v této frontě daleko předstihli. Avšak jsem přesvědčen, že váš nenadšený postoj ke kampani za referendum před třemi lety ovlivnil, že brexitéři zvítězili. Vaše selhání a vaše neschopnost chovat se důsledně v této věci od té doby jako čelný státník byl obrovským zklamáním.



(...)



Vaše místo v historii bude místo takového šéfa strany, který zničil labouristy jako vážnou politickou moc schopnou vyhrát volby. S takto špatnou vládou, která zamýšlí realizovat ničivou formu brexitu, která tak poškodí naši ekonomiku, společnost a postavení ve světě, by měla Labouristická strana být schopna lehce vyhrát volby.



Kdyby veřejnost videla, že zosobňujete jasnou, důvěryhodnou a důsledkou alternativu, volby bychom vyhráli. Že nic takového země nevidí, je, obávám se, velmi silně vaší vinou. Doufám, že jednoho dne budu moci znovu vstoupit do strany, která autenticky bude atraktivní pro většinu obyvatelstva, ne jen pro hrstku, a že znovu budeme schopni získat ve volbách takovou většinu, abychom mohli zlepšit životní šance těch lidí, kteří budou poškozeni brexitem. Mezitím, prosím, v zájmu strany a zejména v zájmu země, nereagujte na mě osobně, ale vážně se zamyslete nad tím, co říkám.

