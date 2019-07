Alexej Navalnyj byl v Rusku otráven

29. 7. 2019

Задержан корреспондент «Дождя» Даниил Сотников у больницы, в которой госпитализирован Навальный. ОМОН жестко разогнал собравшихся pic.twitter.com/YtUNmcErs9 — Ann (@IfSoAnn) July 28, 2019

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj byl z vězení odvezen do nemocnice, s příznaky, které jsou, podle vyjádření jednoho lékaře "důsledkem škodlivých dopadů neznámých chemických látek".Navalnyj byl předtím odsouzen na 30 dní do vězení poté, co apeloval na ruské občany, aby se účastnili protestů. Protesty se konaly v sobotu a policie zatkla více než 1300 osob. Ruští občané protestovali proti odmítnutí úřadů registrovat nezávislé kandidáty pro komunální volby v Moskvě, které se mají konat v září.Většina z 1300 zatčených osob byla propuštěna bez jakéhokoliv obvinění, ale více než 150 lidí strávilo noc v policejních celách a může být příští týden postaveno před soud. Policie zranila nejméně 25 osob.Policie v neděli večer zatkla reportéra nezávislé televizní stanice Dožď a rychle rozehnala demonstranty, protestující u nemocnice proti otrávení Navalného:Podrobnosti v angličtině ZDE