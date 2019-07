Proč se tolik Čechů tak často přidržuje sebedestruktivních blbostí?

30. 7. 2019 / Jan Čulík

Viliam Buchert v Reflexu například nesmyslně tvrdí, že opatření proti globálnímu oteplování povedou k ještě většímu zchudnutí chudých lidí. Je to nesmysl, v přechodu na obnovitelnou energii jsou obrovské ekonomické příležitosti, jak si to například dobře uvědomila už Čína.

Co to ale je, že - navzdory všem faktům - šíří tolik lidí v ČR ty sebedestruktivní pitomosti? Co je k tomu vede? Netuším.







Bohumil Kartous k tomu dodává: To je neuvěřitelná mizérie, diskurs okupují idioti. V případě Reflexu se nelze divit, patří Křetínskému, majiteli elektráren na pevná paliva. Ale blbci bez příčiny jsou skutečně pozoruhodní.











Česká republika jako země střední velikosti v Evropě samozřejmě svou klimatologickou politikou nijak výrazněji neovlivní poměry světa, o nich budou rozhodovat země jako Čína či USA, případně celá Evropská unie (Čína mimochodem zahajuje obrovskou industriální kampaň přechodu na obnovitelné energetické zdroje, uvědomuje si, že to nabízí možnosti obrovského ekonomického rozvoje).Jenže flóra, fauna a zemědělství ČR jsou vážně ohroženy. Čeští občané by měli nutit českou vládu, aby bezodkladně začala dělat zásadní kroky za záchranu krajiny, vysazovat stromy, dělat ekologická opatření v krajině pro snížení teplot a záchranu vodních zdrojů, zásadní kroky na ochranu hynoucího hmyzu, bez něhož zahynou i Češi, protože nikdo nebude opylovat plodiny.Samozřejmě,je brutálně primitivní týdeník, který škodí České republice svými nesmysly už léta. Přesto opravdu nechápu, co vede lidi, jako je Viliam Buchert, aby publikovali bláboly protestující proti oprávněně se zvyšujícímu nepokoji mezi mladými lidmi i v České republice, kteří se obávají, že zahynou. Má to něco společného s anglickou touhou, projevující se v brexitu, z jakési iracionální frustrace všechno rozesrat?