1. 8. 2019 / Lukáš Kraus

Právě rozklad společnosti a společenských interakcí ne globalizací, ale ideologií ekonomického neoliberalismu vedl k opětovnému nacionalizačnímu sentimentu u deklasovaných segmentů. Co zůstalo lidem předluženým, naháněným exekutory v jejich "vlastním individuálním světě", bez opory ve státu, společnosti, zákonech na ochranu před lichvou? No nic, jen vlaječka, klíčenka, stále více rasismu a nesnášenlivosti, tedy atributy, které dokáží některé segmenty spojovat jako platforma pro kanalizaci hněvu a vytvářet alespoň iluzi nějakého celku, nějaké skupiny.

Chtít někam patřit, nebýt sám, to je obecně požadavek, který nebyl dlouhá léta agregován, byl vysmíván ideologickým vylučováním, kastováním, nadáváním odborářům do lůzy atd. Tedy jinak. Zbavit se neonacismu v českém živlu znamená, znovu dát každému členu společnosti "důstojnost" a sociální a právní ochranu před praktikami predátorského kapitalismu. To je cesta k „denacifikaci“. Cesta k marginalizaci různých foldynů, okamurů, klausů a parazitů na deklasovaných. Tohle je úkol pro sociální demokracii. Nikdo jiný to za ně neudělá, jelikož nechce...