Rozhovor Britských listů 231. Naše romské divadlo je silně žádané

2. 8. 2019









Jan Čulík hovoří s Davidem Tišerem, ředitel divadla Ara art (Pozor, umění), které uvádí vysoce úspěšné romské divadelní hry se sociálním přesahem. Divadlo hraje v mnoha místech v České republice i na Slovensku. Hovoří se nejen o divadelní práci, ale i o tom, co to znamená pro Roma žít v České republice. "Je to něco, co se těžko dá pochopit, když tím sami neprojdete." Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 2. srpna 2019.