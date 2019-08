Británie Johnson po vyjádření nedůvěry parlamentem neodstoupí

7. 8. 2019

Tory MP Dominic Grieve tells @krishgm: 'Extraordinary suggestion from Downing St that PM who lost vote of confidence simply carries on until general election' https://t.co/EmLL1uvFIO — Channel 4 News (@Channel4News) August 6, 2019

Dominic Cummings, hlavní poradce nového britského premiéra Borise Johnsona, odmítl strategii konzervativního vzbouřence, právníka a poslance Dominica Grieveho a zdůraznil, že parlamentu se prý nepodaří odstranit Johnsona z funkce premiéra, ve snaze zabránit divokému brexitu.Grieve, bývalý britský generální prokurátor, varoval, že by bylo neústavní, kdyby Johnson ignoroval hlasování o nedůvěře a zůstal v premiérské funkci až do doby po datu pro brexit dne 31. října.Grieve v úterý řekl v televizi, že by v takovém případě Johnsona z premiérské funkce musela odstranit britská královna: "Jsme konec konců konstituční monarchie a královna není žádným dekorativním přívažkem," řekl Grieve v Channel 4 News. Královna by podle něho měla v takové situaci povinnost zasáhnout.