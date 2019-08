Sypané přehrady

Fotografie obyvatele W.B. ukazují vegetaci ve spárách betonových desek přepadu dávno před nehodou. Ty byly patrně betonovány na kamenném povrchu hráze dodatečně po částech, které dovolují dilataci ve spárách. Kdyby se to vybetonovalo vcelku, tak by to popraskalo.







Běžně se ty spáry vyplňovaly asfaltem, dnes je asi k dispozici lepší materiál. Samozřejmě, že vegetace, počínající trávou a pokračující až malými stromky, narušuje ty spáry a ve výsledku při proudění přepadající vody vymílání až pod betonem. Legrační je proto vyjádření paní Rachel Pether, že:



"As an All Reservoirs Panel Engineer I would say that there is nothing in the photos that would cause me concern, and nothing that would indicate that the dam is not being maintained properly in general," she said.





Jako kdybychom slyšeli české stavaře, když jim někde spadne rozestavěný most. Všechno bylo v pořádku, nikdo si nestěžoval. Přehrady zatím naštěstí drží...





Jako laik si myslím a přeju si, aby to hráz vydržela, poškození je přece jenom parciální a průtok vody, která beton vymlela, byl zastaven. Jenom mi vrtá pořád hlavou, kam čerpají tu vodu z jezera, když se musí kvůli situaci dole na toku vypouštění propustěmi, které je pro snížení hladiny zásadní, omezovat. To snad vodu vedou až někam do jiného povodí? Možná...





Shodou okolností jsem nedávno na výletě vypad z lesa u řeky blízko pod hrází Hracholusky a byl jsem ohromen její mohutností. Nebyl to dobrý pocit, já bych tam dole na Mži chatu mít nemoh.







Možná si tohle přečte nějaký odborník a vysvětlí nám, proč té paní inženýrce prorůstání vegetace do konstrukce hráze nevadí...





Další podrobnosti v angličtině zde: