Německo: Politikové mobilizují k akci za záchranu lesů

9. 8. 2019



Katastrofální součinnost horka, sucha, bouří, lesních požárů, epidemie kůrovce a napadení houbou letos zničila v Německu lesy o rozloze více než 200 000 fotbalových hřišť.



Lesy jsou jedním z nejefektivnějších způsobů jak snižovat emise CO2 a jen v Německu jsou schopny každoročně absorbovat 62 milionů tun CO2 - 7 procent emisí Německa.



Avšak lesy jsou také už dlouhá staletí součástí kulturní totožnosti Německa a němečtí politikové nyní reagují na odumírání lesů jako na hlavní politickou prioritu.Německá ministryně zemědělství Julia Klöckner oznámila, že se příští měsíc bude konat celostátní summit, kde se němečtí lesníci a odborníci na podnebí mají dohodnout na multimilionovém akčním plánu na záchranu lesů. Klöcknerová přislíbila půl miliardy euro z vladního fondu pro klima a energetiku.V loňském i v letošním suchém létě přišly lesy v Německu o 200 litrů vody z dešťů na každý čtvereční metr, konstatoval německý meteorologický úřad. Je to nejsušší období za posledních 50 let.Asociace německých lesníků varuje, že lesy v Německu jsou na hranici kolapsu. "Les je nejlepším způsobem, jak zachránit klima, ale v této chvíli je sám les obětí klimatické katastrofy," konstatuje.V nedávném průzkumu o německé národní totožnosti uvedlo 50 procent Němců, že les je klíčovou součástí jejich představy vlasti, či domova. Němci si po staletí mytologicky, i duchovně, identifikují se svými lesy. Lesy jsou inspirací pro většinu německé hudby a literatury - nejslavněji pohádek bratří Grimmů z 19. století. Ve všem, od Červené Karkulky až po Jeníčka a Mařenku je les považován za obávané, nebezpečné místo, stejně jako za útočiště, místo bezpečí a poučení.Pro německé romantiky z koncem 18. století byl les důležitým symbolem jednoty a čistoty, lesní samota zosobňovala vnitřní mír a pokoj, který lidé nalézali v lesích. To později zneužívali nacisté, kteří používali myšlenku lesa jako známku německé kulturní pevnosti a doporučovali lidem, aby zasazovali německé duby na počest Adolfa Hitlera.Experti nejsou jednotni, jak by se německé lesy měly zachránit. Někteří navrhují robustnější odrůdy stromů, jiní argumentují, že by se mělo lesům dovolit, aby se přirozeně přizpůsobily novým podmínkám. Opoziční zelení požadují návrat k pralesům - aby se lesy nechaly samostatnému vývoji.Nejohroženější jsou smrky, buky, jasany, a javory. Je nutno najít stromy, které přežijí jak mrazivé zimy, tak vedra a sucho v létě. Je zapotřebí smíšených lesů.Tanja Sandersová, odbornice na lesní ekologii, konstatuje: "Musíme si bohužel uvědomit, že se budeme muset rozloučit s lesy, jaké jsme doposud znali."Podrobnosti v angličtině ZDE