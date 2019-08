Jeremy Corbyn se chce postavit do čela prozatímní nadstranické krizové vlády ve snaze svrhnout Johnsona

15. 8. 2019





Šéf Labouristické strany Jeremy Corbyn apeloval na vzbouřenecké konzervativní poslance a na šéfy opozičních stran, aby zabránili divokému brexitu svržením Borise Johnsona z funkce premiéra a aby umožnili Labouristické straně utvořit prozatímní vládu do všeobecných voleb.



Corbyn navrhl, že by v čele takové vlády měl stát právě on sám, "čistě na časově omezeném základě" s cílem uspořádat všeobecné volby.



Je zjevné, že vedení Labouristické strany považuje pouze Corbyna za možného prozatímního premiéra, avšak Corbyn nezíská většinu ani mezi labouristickými poslanci v Dolní sněmovně. Daleko rozumnější a schůdnější by bylo navrhnout jako prozatímního premiéra proti brexitu, až do předčasných voleb, proevropského konzervativního poslance, otce sněmovny Kennethe Clarka, anebo labouristku Yvette Cooperovou.Nová šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová okamžitě odmítla návrh, že by se měl Corbyn stát prozatímním premiérem, s tím, že ani řada labouristických poslanců by ho nepodpořila. Skotští nacionalisté a velšská strana Plaid Cymru jsou však ochotni s labouristy o této věci jednat.Caroline Lucasová, šéfka Strany zelených, souhlasila, že nabídka jednání od labouristů je vítaná, jenže poukázala na to, že požadavek labouristů, aby se nejprve konaly všeobecné volby, je nesprávný - nejprve je nutno uspořádat nové referendum o brexitu.Opozice doufá, že hned v prvním týdnu po návratu Dolní sněmovny z letních prázdnin, od 3. září, parlament hlasováním projeví Johnsonovi nedůvěru, není to ale jasné, že by nedůvěru Johnsonovi projevili hlasováním všichni potřební konzervativní poslanci.Johnson byl ve středu ostře kritizován za to, že "oživuje rétoriku druhé světové války", když obvinil poslance z Dolní sněmovny, že "strašlivě kolaborují s EU".Podrobnosti v angličtině ZDE